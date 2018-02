Moreau s'en va et c'est Javaux qui encaisse les coups

Si certains s’étonnent que chez Ecolo, personne n’ait vu arriver la peau de banane déposée par l’entourage de Stéphane Moreau, le patron de Nethys, d’autres y vont à la sulfateuse pour critiquer le parti " donneur de leçons " en matière de gouvernance et " opportuniste " quand il s’agit de replacer un de ses soldats à la tête d’un outil public wallon. " Et nous ne cessons de recevoir tous des leçons de gouvernance de la part d’Ecolo ", s’exclame par exemple une députée cdH. Bref, à quelques mois de la campagne électorale, Ecolo offre sur un plateau des arguments (fondés ou pas) à ses détracteurs politiques.

Pour le contexte, le voici… Réélu officiellement vendredi à la tête de Meusinvest, Jean-Michel Javaux doit son salut à l’actionnaire NEB (Nethys-Ethias-Belfius) qui a accepté de lui ouvrir un de ses postes d’administrateur. En 2013, l’ancien co-président d’Ecolo avait été désigné sur quota cdH des actionnaires publics nommés par la Région wallonne. Cette configuration n’a pas pu être reconduite cette année, notamment par la baisse du nombre d’administrateurs chez Meusinvest – on passe de 22 à 15 administrateurs – et par le fait que le cdH n’entendait pas se priver de son unique mandat d’administrateur public.

Il fallait donc trouver une autre solution. Si la piste de la nomination sous le statut d’administrateur indépendant a été étudiée, elle était impossible à justifier par l’appartenance politique de Jean-Michel Javaux. Arrive donc jeudi la solution NEB. L’actionnaire NEB dispose de trois sièges d’administrateurs chez Meusinvest, dont deux aux couleurs socialistes et l’autre libérale. Après tractation toute la journée de jeudi entre le PS et le MR, les libéraux ont accepté de sauver le soldat Javaux en lui "offrant" son macaron d’administrateur chez NEB. " Il a fait du bon travail. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas rempiler ", estimait jeudi soir un cador libéral.

Exit Moreau & Cie

Sur le cas Javaux, Stéphane Hazée n’y voit aucun sujet à polémique. "Jean-Michel Javaux va aller chez Meusinvest avec la même indépendance qui a caractérisé son premier mandat. Il est nommé sur désignation de NEB mais cela ne le transforme pas en administrateur Nethys et cela n’enlève rien de ce que pense Ecolo sur ce qu’il y a lieu de faire chez Nethys. Je tiens par ailleurs à rappeler qu’on parle de quotas sur des outils 100% publics. Pourquoi est-ce que cela devrait toujours être le PS-MR-cdH qui puissent faire leur boulot et le poursuivre à travers des mandats indirects publics comme ceux de NEB? La nomination de Jean-Michel Javaux permet d’éviter à Meusinvest de retomber dans des approches politiciennes." Un discours que relayait Ecolo vendredi après-midi. "C’est (son) bilan qui a visiblement conduit le gouvernement wallon à pérenniser la dynamique et à maintenir la bonne équipe à la bonne place, en désignant Jean-Michel Javaux en ouverture via les outils économiques publics réunis dans NEB, pour un mandat qu’il continuera évidemment à exercer de manière indépendante."