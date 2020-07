Muriel Targnion au bord de l'exclusion au PS

Réunion au PS ce mercredi matin pour décider du sort de Muriel Targnion. La bourgmestre socialiste de Verviers sera-t-elle exclue du parti?

Une fois de plus, Muriel Targnion a énervé les instances du PS. La bourgmestre de Verviers n'a pas respecté la ligne et risque l'exclusion.

Comment en est-on arrivé là? En toile de fond, de vives dissensions entre Hasan Aydin, deuxième score PS lors des élections communales à Verviers et désigné à la tête du CPAS local, et les autres membres du PS local. La gestion d'Hasan Aydin pose problème et provoque beaucoup d'instabilité au sein de la majorité verviétoise. On lui reproche, entre autres,que des fonds de réserves du CPAS aient été transférés vers le budget extraordinaire, mettant en péril la gestion financière de la Ville.

Concertation sans solution

Une motion de méfiance individuelle, signée par 10 des 13 élus socialistes et par les deux autres partis de la majorité, avait été déposée fin juin à l'encontre du président du CPAS. Le parti a essayé de calmer la colère. Une concertation menée par la fédération verviétoise du PS entre la bourgmestre et Hasan Aydin n'a rien donné. Une autre, organisée par des émissaires du président Paul Magnette avec les 13 conseillers socialistes, non plus.

Mardi, tout s'est accéléré. Le PS a mis sous tutelle, le matin, l'Union Socialiste Communale (USC) de Verviers ainsi que de la Fédération verviétoise du parti. "Ces instances ne pouvaient plus rien entreprendre sans l'accord des trois personnes désignées", résume la porte-parole du PS. Mais bien vite, l'autorité de ces trois tuteurs a été bafouée. Dans l'après-midi, une motion de méfiance collective était déposée par le collège, dont le "clan Targnion" - six élus socialistes -, et le cdH. La bourgmestre a expliqué que cette initiative avait été prise car la ville de Verviers était devenue ingouvernable. Et, affirmait-elle encore, une mise sous tutelle n'a jamais permis aux différents clans de se rapprocher. Mais il est nécessaire, malgré la situation, de continuer à diriger la ville, poursuivait-elle. Et c'est ainsi qu'un nouveau pacte de majorité a été négocié entre les partis au pouvoir, le PS, le MR et le Nouveau Verviers, auquel s’ajouterait le cdH.

Du blâme à l'exclusion

"Pour l'instant, c'est surtout Muriel Targnion qui est concernée, c'est elle qui a pris le lead en présentant un nouveau pacte de majorité." Tineke Sonck

Les sept signataire socialistes n'ont donc pas respecté la décision du parti socialiste qui voulait que leurs actes soient avalisé par le triumvirat tutoral. Ils peuvent donc s'attendre à des sanctions, allant du blâme à l'exclusion. Les instances du parti se réunissent ce mercredi matin pour statuer de leur sort. "Pour l'instant, c'est surtout Muriel Targnion qui est concernée, c'est elle qui a pris le lead en présentant un nouveau pacte de majorité", glisse la porte-parole du parti.