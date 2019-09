Négociations au finish pour la Wallonie

Les négociations en vue de former un gouvernement wallon sont entrées dans leur dernière ligne droite. L'objectif des négociateurs est d'arriver à un accord final ce dimanche soir.

Dernière ligne droite pour la formation du gouvernement wallon.. Réunis depuis la fin de la matinée ce dimanche, les négociateurs du PS, MR et Ecolo ont entamé cette nouvelle réunion avec l’objectif d’arriver à un accord final ce dimanche soir. "L’intention est effectivement d’arriver à un accord final ce soir même s’il n’est pas question de s’enfermer dans un agenda ", confirme un proche des négociateurs.

Comme souvent dans ce type de négociations de haut niveau, tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien. Au-delà des ultimes ajustements, la journée de dimanche était donc consacrée à dénouer une série de dossiers qui crispent encore les trois formations politiques. Outre le délicat problème des licences d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite, PS, MR et Ecolo doivent faire émerger un compromis sur une dizaine de nœuds. On parle notamment de l’expansion des deux aéroports wallons, de l’avenir du tronc commun dans l’enseignement, de la chasse ainsi que la création de nouveaux statuts de travail dans les communes.

Sur le plan budgétaire, si le retour à l’équilibre annoncé pour la fin 2019 par l’ancienne majorité MR-cdH est aujourd’hui abandonné, les trois formations doivent toujours se mettre d’accord sur les modalités à suivre pour tenter d’approcher l’équilibre à la fin de la législature. " La question est de savoir comment on va y arriver ", pointe un acteur.

Devant toutes ces questions, il n’est donc pas assuré que les trois partis parviennent à dégager un accord final avant la fin de la nuit. Il n’y a forcément pas d’urgence. Après trois mois de tergiversations, l’épisode du PB, la tentative de coquelicot PS-Ecolo et le retour du MR dans la danse, les négociateurs ne sont pas à un jour près, dit-on dans l’entourage des négociateurs. En coulisses, on sent pourtant la pression monter d’un cran dans le camp des socialistes. Le PS souhaiterait en effet arriver rapidement à un accord afin de permettre au nouveau ministre-président de prononcer le discours lors des fêtes de Wallonie …samedi prochain ! F.X.L.