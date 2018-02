Neige et gel: vigilance renforcée sur les routes wallonnes

On annonce une accumulation de neige de 3 à 6 centimètres au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, ce sera de la neige fondante ou de la pluie.

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales gagnent actuellement le littoral belge et poursuivront leur déplacement d'Ouest en Est, jusque dimanche matin. Elles pourraient donner lieu à une accumulation de neige de l'ordre 3 à 6 centimètres au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, elles se traduiront sous forme de neige fondante ou de pluie. En fin de nuit et dimanche matin, la formation de plaques de verglas n'est par ailleurs pas à exclure sur les hauteurs ardennaises, précisent les autorités.