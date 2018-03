Nethys a la solution pour sortir de son projet litigieux au Congo

Le groupe wallon Nethys va racheter les parts des trois personnes physiques, puis revendre le projet à un autre partenaire. Pour ce faire, il va débourser 3,3 millions pour payer les parts des Belges à leur valeur d’origine sans plus-value. Le projet Ivugha a pris de la valeur avec l’inauguration de la première partie prévue début avril.

Les choses avancent lentement mais sûrement chez Nethys pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire Publifin. Le conseil d’administration du groupe wallon a décidé mardi de retirer ses billes des projets hydroélectriques au nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC). Il a confié à son président Pierre Meyers et aux spécialistes de sa filiale Elicio (gestionnaire de parcs éoliens) la mission de chercher un repreneur pour poursuivre l’aventure. Ils pourront se faire assister par un organisme spécialisé et indépendant pour réussir leur tâche.

"Ce désinvestissement contribue à clore un point de polémique lié à une confusion des genres." Un observateur

En décidant de renoncer au projet congolais, le CA de Nethys suit la recommandation du comité d’audit piloté par l’ancien réviseur Jacques Tison. "Ce désinvestissement va à l’encontre de l’objet social et des statuts de Nethys, qui disent que le groupe peut investir dans des projets d’utilisation rationnelle de l’énergie en Belgique et à l’étranger et qu’il peut le faire via des partenariats public-privé. Mais il contribue à clore un point de polémique lié à une confusion des genres", nous a confié un observateur averti.

Le désinvestissement ne se fera pas dans la précipitation. "Ce désinvestissement poursuivra 3 objectifs essentiels: la défense des intérêts patrimoniaux du groupe Nethys, le respect du partenaire opérationnel local privé (Société des Techniques Spéciales/STS) et la fourniture pérenne d’électricité dans cette importante région qui, actuellement, n’en dispose pas", dit Nethys.

Le désinvestissement se fera en deux temps. Dans une première étape, Nethys va racheter les parts des partenaires privés belges des projets avec qui il a constitué Électricité du bassin d’Ivugha (EBI) à leur valeur d’origine, c’est-à-dire sans aucune plus-value. C’est cette société anonyme de droit belge qui développe la première phase sur les chutes d’Ivugha. Elicio (Nethys) a injecté 200.000 euros en capital dans EBI, plus un prêt de 500.000 euros et Stéphane Moreau, directeur général de Nethys, 200.000 euros à titre personnel. Pierre Meyers, président de Nethys et Marc Beyens, responsable des opérations internationales de Nethys, ont investi en capital respectivement 700.000 euros et 200.000 euros. La construction de la première centrale hydroélectrique d’une puissance de 1,4 mégawatt a démarré en mars 2016.

Inauguration début avril

En cours de réalisation, Pierre Meyers et Marc Beyens ont encore avancé respectivement 1,5 million et 700.000 euros pour finaliser cette première phase et pallier à la lenteur de Nethys suite à la polémique Publifin (maison-mère de Nethys).

3,3 millions € Nethys va débourser 3,3 millions pour éjecter les 3 Belges partenaires du projet Ivugha, dont son président Pierre Meyers et son CEO Stéphane Moreau.

Le groupe liégeois va donc débourser 3,3 millions d’euros pour éjecter Pierre Meyers, Marc Beyens et Stéphane Moreau du projet "Congo" et devenir ainsi le seul actionnaire d’EBI via sa filiale Elicio. "Nous ne tirons aucun profit de cette opération. Notre ambition n’était pas de sortir, mais il fallait clore la polémique inutile. Nous avons pourtant porté le risque et on nous sort quand le projet a pris de la valeur avec l’inauguration de la première phase", nous a confié l’un des partenaires privés.