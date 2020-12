Nethys ne doit pas être le nouveau Fortis

L'erreur originelle dans cette affaire aura été de la confier à un (seul) juge d'instruction, un (seul) magistrat et deux policiers. Quatre personnes, pas une de plus! Même avec la meilleure volonté du monde, l'affaire était perdue d'avance. On vous passe les affres de la procédure, le jeu des devoirs complémentaires et le fait que le magistrat qui connaissait le dossier sur le bout des doigts en a été débarqué tandis que le juge partait à la pension. Et quitte à se répéter, la moindre des choses aurait été de permettre la tenue de ce procès que les actionnaires attendaient tant.