Nethys: plus de douze instructions pénales en cours

Sept procédures civiles et douze instructions pénales en cours, le dossier Nethys est en train de prendre une fameuse tournure judiciaire.

Au fil des semaines et des mois, le dossier Nethys, s'il n'est pas géré correctement, pourrait se révéler être un nouveau monstre du loch Ness judiciaire. À ce niveau, c'est au mois d'octobre 2019, lors de la plainte pénale du gouvernement wallon pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et association de malfaiteurs, que les choses sérieuses ont commencé. En ligne de mire à cette époque, on retrouvait les ventes de VOO, Win et Elicio.

Depuis, l'enquête, confiée au juge d'instruction liégeois Frédéric Frenay, semble avoir fameusement progressé. Sur le terrain, les agents de la police judiciaire fédérale de Liège et de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) n'ont pas chômé. À ce stade, Nethys a identifié douze instructions pénales en cours. Une autre source, proche du dossier, évoque une petite vingtaine d'instructions séparées.

Les prêts d'Integrale qui fâchent

Dans une note rédigée par Nethys et reprenant les principaux dossiers pénaux en cours, on relève des instructions liées notamment aux rémunérations et aux indemnités de rétention de l'ancien management. L'avocat ayant remis des avis sur ce mécanisme est également concerné par une instruction pénale. Pour rappel, trois anciens dirigeants de Nethys (Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer et Pol Heyse) avaient quitté le navire avec des indemnités de plus de 18 millions d'euros. On l'a dit, les ventes de VOO, Win et Elicio sont également concernées par des instructions, tout comme les conventions et les contrats de l'ancien management.

Le prêt de 18 millions d'euros consenti par l'assureur Integrale et par Integrale Luxembourg à Nethys – notamment afin de pouvoir payer les indemnités de rétention de l'ancien management – fait également l'objet d'une instruction pénale.

Au passage, on apprend que le prêt de 18 millions d'euros consenti par l'assureur Integrale et par Integrale Luxembourg à Nethys – notamment afin de pouvoir payer les indemnités de rétention de l'ancien management – fait également l'objet d'une instruction pénale. Ces prêts ont été versés sur un "compte secret" mis en place par l'ancien management et qui passait sous les radars. Une sorte de comptabilité opaque et parallèle qui, bien entendu, est passée à la loupe par la justice.

La nouvelle direction de Nethys, qui avait découvert le pot aux roses en mettant la main sur un classeur dans les bureaux de Nethys, a remis toutes les pièces aux policiers. Comme on le verra plus loin, l'utilisation d'un compte en banque opaque a permis aux anciens dirigeants de Nethys de réaliser une série d'achats dont ils ont, à ce stade, été incapables de fournir une justification. Le juge d'instruction aura à cœur de creuser ce volet-là également.

622.000 euros Le montant des frais d'honoraires payés à des avocats sur lequel la nouvelle direction de Nethys entend faire toute la lumière.

Il nous revient également que la décision des organes de gestion en lien avec les rémunérations fait l'objet de toutes les attentions des enquêteurs. On se souviendra que c'est le comité de rémunération, composé de François Fornieri (président), de Pierre Meyers et de Jacques Tison, qui avait validé les indemnités octroyées aux anciens dirigeants. Lors de la vente (avortée) de VOO au fonds Providence, un système d'intéressement – via un droit préférentiel d'entrée au capital de la nouvelle structure – avait été mis en place pour Stéphane Moreau et Pol Heyse, respectivement, ex-CEO et ex-CFO de Nethys. Ce mécanisme fait aussi l'objet d'une instruction pénale en cours, précise-t-on du côté de Nethys.