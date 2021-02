Nethys, un excellent client pour les consultants

La mission antifraude menée par Deloitte chez Nethys depuis fin 2019 pointe des frais de consultance pour plus de 127 millions d'euros, dont 40 millions qui nécessitent des vérifications.

Les années Moreau & Co continuent à alimenter le scandale chez Nethys. Au centre des nouvelles interrogations qui ont fait la "une" du Soir ce mercredi, les frais de consultance de l’intercommunale pour 127,5 millions entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Ce montant ressort de l’analyse anti-fraude menée par le consultant Deloitte depuis novembre 2019.

Derrière cette somme astronomique, on recense 214 conseils, comptables et réviseurs, spécialistes indépendants de l'informatique ou des relations publiques qui ont travaillé durant ces trois ans pour Nethys au titre de "consultants". Les vérifications de Deloitte ont porté sur les 121 prestataires qui ont facturé au moins 100.000 euros entre 2017 et 2019 (soit 98% du montant total facturé).