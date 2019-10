Nethys: une réunion pour un grand nettoyage?

Le gouvernement wallon a cassé la vente par Nethys de Win, Elicio et Voo. Il a transmis le dossier au parquet. "Il appartiendra à Enodia, à Nethys, aux provinces et communes de tirer les constats de ces annulations", a lancé Pierre-Yves Dermagne à l'issue d'une conférence de presse éclair ce dimanche.

Ce n'est pas pour autant que le dossier est clair et peut être classé. Au contraire. C'est d'abord le temps des questions et des décisions d'urgence. Une réunion est ainsi convoquée chez Nethys, et elle s'annonce chaude. On apprend que les membres PS des conseils d’administration d’Enodia et de Finanpart demandent la convocation d'une assemblée générale de Nethys, qui décidera de procéder au remplacement immédiat du conseil d’administration et du management de Nethys.