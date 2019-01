Neuf sages pour booster les exportations wallonnes

Trois handicaps

"Principalement les produits chimiques et pharmaceutiques (34,20%), le secteur des métaux communs et ouvrages en ces métaux (14,59%) et le secteur des machines et équipements électroniques (10,37%)." Le troisième problème pointé par le gouvernement touche aux aspects géographiques et à "une concentration dans les pays proches". Ainsi, "en 2017, 82,13% des exportations wallonnes ont été réalisées en Europe. Ce constat est néanmoins nuancé par le positionnement des USA, qui représentaient la cinquième destination des marchés à l’exportation, mais en baisse de 8,6% par rapport à l’année précédente et dans un contexte de protectionnisme économique".