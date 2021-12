Nicolas Martin, bourgmestre de Mons: "Le quartier de la gare sort de l'ornière"

Le bourgmestre montois était présent au salon international de l'immobilier commercial à Cannes pour y présenter les détails de son plan de relance du commerce local. Selon Nicolas Martin (PS), le Collège s'est donné les moyens de faire bouger les lignes.

Dans le centre de Mons, l'arrivée de la locomotive Primark a, selon le maïeur montois, déjà permis de faire monter la fréquentation en cœur de ville de quelque 40.000 passages par semaine. Cela, au bénéfice de tout le tissu commercial proche de la Grand-Rue, détricoté par endroit. Nous avons rencontré Nicolas Martin en marge d'une conférence internationale, baptisée "City Talks" et présentant l'actualité commerciale récente dans quelques villes françaises et belges. Il nous a détaillé les axes principaux de sa stratégie commerciale, y compris dans le quartier sinistré de la gare.

À Cannes, vous participiez à un panel de présentation des politiques locales en faveur du commerce urbain. Quelle est l'urgence actuelle, indépendamment de la crise sanitaire?

L'un des plus gros problèmes auxquels nous devons faire face avec la Ville, ce sont encore et toujours les vitrines désespérément inoccupées qui ne sont plus en état, et pour lesquelles les propriétaires continuent à exiger des loyers démesurés. Ces emplacements sont parfois stratégiques, près de la Grand-Place, par exemple, et ils font tache dans le tissu commercial du cœur urbain. Le comble, c'est qu'ils seraient pris en location à coup sûr s'ils étaient remis en bon état et commercialisés à un prix de marché.

Que fait-on pour tenter de convaincre les propriétaires qui font la sourde oreille? Vous avez des moyens de pression?

On a enfin réussi, ces dernières années, à dialoguer de manière constructive. Je me souviens, il y a 7-8 ans, je m'étais fait remballer par une propriétaire: impossible de la faire changer d'avis. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Le service du Développement économique prend régulièrement contact avec des propriétaires qui louent leurs surfaces commerciales au-dessus des prix du marché, histoire de leur faire entendre raison. Souvent, ces personnes ou sociétés sont basées à Paris, à Londres ou à Anvers, et n'ont pas de réelle empathie avec les prix pratiqués à Mons. Depuis quelque temps, on est davantage écouté et l'on arrive à faire baisser les loyers de manière significative.

Mis à part le dialogue, assez aléatoire, vous n'avez pas d'autres moyens d'action?

Nous avons, depuis un an, voté une taxe sur les chancres urbains de tous types, y compris commerciaux. Initialement, cette taxe ciblait les logements abandonnés. Mais dorénavant, si une vitrine est fermée durant un an, nous pouvons agiter la baguette. La procédure, fixée par la Région wallonne, est assez longue, mais elle existe. L'objectif n'est évidemment pas de tuer les propriétaires qui ont du mal à trouver un locataire, mais de faire entendre raison à ceux qui ne font rien pour en trouver.

Et le résultat, via la concertation ou la contrainte, se fait sentir concrètement?

Dans le piétonnier du cœur urbain, le taux de vacance a diminué significativement. Il reste conditionné en partie – c'est paradoxal – par la Ville elle-même, car nous avons acheté pas mal de bâtiments il y a environ trois ans. Et, à cause des procédures de marché public auxquelles nous sommes contraints, nous avons perdu du temps. Les travaux vont seulement commencer et s'achever dans le courant de l'année prochaine. On doit donc plaider coupable: malgré nous, nous sommes responsables d'une bonne partie de la vacance actuelle en centre-ville. Mais au moins, on voit le bout du tunnel: on sait que cela va déboucher sur une offre de beaux espaces et que la demande suivra. Le fonds d'impulsion commercial voit chaque mois des projets arriver. Pour la première fois, on voit entrer des projets de taille: à côté de l'intérêt de petits commerces (robes de mariées, jeux, produits bio), on reçoit aussi des offres multimarques sur le segment de l'habillement, par exemple.

Cette année, la tendance de fond se la joue horeca et loisirs. Vous avez parlé dans votre présentation de la population estudiantine, très présente à Mons, que vous voudriez voir ciblée par l'offre commerciale en ville, notamment via un complexe de cinéma en centre urbain…

On avait le Corso, un petit cinéma laissé à l'état de chancre et reconverti en logements. On a le Plaza Art, un cinéma d'art et d'essai, qui a ouvert il y a quelques semaines, mais cette offre ciblée doit être complétée. Il y a des décennies que l'offre de taille est partie en périphérie, avec tout l'effet négatif lié. Les gens qui viennent voir un film consomment dans l'horeca local: en termes de dynamique locale, surtout le soir, c'est très précieux d'avoir une offre cinématographique grand public en centre-ville.

Où voyez-vous s'installer cette offre multisalles idéalement?

Dans le bas de la ville, qui en a davantage besoin que le haut. En bas du piétonnier, on a clairement besoin d'une impulsion, avec un pôle horeca et loisirs attractifs qui fasse vivre le quartier en soirée.

À propos de quartier à relancer, qu'en est-il de celui de la gare, sinistré depuis des années par des travaux interminables et par le détricotage du tissu commercial local, au point de devenir une zone d'insécurité notoire?

C'est vrai que ce quartier a beaucoup souffert. De plusieurs facteurs cumulés. Et au point d'affecter jusqu'au bâti existant. Nous avons décidé de taxer les centres commerciaux de périphérie, comme les Grands Prés, à hauteur de 150 euros par emplacement de parking par an; et nous réinjectons le produit de cette taxe – environ 1,3 million d'euros – dans la relance ciblée des quartiers qui en ont grand besoin, notamment le projet de revitalisation de l'axe de la gare et du centre de Jemappes. Avec le Comptoir des Ressources Créatives, on réimplante les artisans dans des surfaces commerciales qu'on remet à niveau dans les quartiers à revitaliser. On a déjà, aujourd'hui, trois cellules fonctionnelles qui accueillent une vingtaine d'artisans locaux. Et on va continuer à retisser du lien créatif et commercial de proximité. D'ici à la fin de la mandature, on aura une quinzaine de cellules ouvertes, rien que sur le quartier de la gare. Mais à côté de cela, il y a également une nouvelle cellule de police Puma qui a pour mission de sécuriser le quartier.

Et le commerce?

On ne peut pas mettre du commerce partout. Le quartier de la gare est un quartier densément peuplé, historiquement, où il faut aujourd'hui retisser du lien en mixant les profils d'habitants. La cellule Logement y est donc très active pour contrôler l'état de salubrité de tous les logements et ramener sur place les habitants. Dans la même logique de maîtrise foncière publique indispensable pour mixer les profils d'occupants, le Fonds du Logement y rachète et rénove plusieurs immeubles. On voit déjà que le commerce de proximité (boulangerie, poissonnerie, fruitier) est de retour. On redécore aussi les façades avec des couleurs pastel, on y ajoute des fresques, on y concentre des animations…

Cela reste du travail de fourmi. Il n'y a pas de grands projets portés par le privé sur cette zone proche de la gare, particulièrement stratégique en termes de mobilité?

Si, cela commence. Par exemple, le promoteur Renouv'o y développe actuellement un nouvel espace de bureaux de 12.000 m² avec 170 parkings en sous-sol, dessiné par l'atelier d'architectes Marc Borsu. L'ancien couvent des Capucins a été entièrement rénové en logements de standing et l'UMons va reprendre et raser le chancre en face de la nouvelle gare, laissé à l'abandon depuis 20 ans, pour y construire un complexe de logements étudiants dont le maître d'ouvrage est la société Newicon et l'architecte Jozef Hessel (A1AR). On sent donc que la dynamique se met en place autour de la future gare, quoi que certains en disent…

Et si on élargit un peu le spectre à l'échelle du Grand Mons et de ses 1.800 commerces existants, y a-t-il un plan stratégique? Un cadastre?

Bien sûr. Notre stratégie globale est de donner priorité aux deux hypercentres, Mons et Jemappes, en termes de redynamisation du commerce local diversifié, et de mobilité (nouveau parking de plus de 230 emplacements dans le bas du piétonnier, par exemple, avec la 1ʳᵉ heure gratuite dans les parkings couverts communaux). Et aussi de fixer un moratoire pour l'offre commerciale de périphérie ciblant l'équipement de la personne. Dans la mesure du possible, du moins.

C'est-à-dire?

Parfois, nous avons dû aller en recours contre de nouvelles implantations commerciales concurrentielles au centre-ville. Nous n'avons pas toujours été suivis par la Région, qui a la tutelle en termes de délivrance finale des permis, alors qu'il existe justement au niveau wallon un schéma de développement commercial qui va dans le même sens que nous et qui est censé freiner les développements en périphérie. C'est ce qui nous a poussés à aller au Conseil d'État pour empêcher de nouvelles implantations périphériques, notamment des enseignes Prémaman ou BabyKid.