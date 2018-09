OUTIL | Quel impact aurait une réforme de la fiscalité auto sur votre véhicule?

La Wallonie pourrait lancer la chasse aux voitures les plus polluantes. Votre véhicule sera-t-il concerné? Dans quelle mesure?

Les experts de l’ULB et de l’ULG ont remis à Jean-Luc Crucke (MR), ministre du Budget wallon, trois scénarios pour une réforme de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation en Wallonie qui, selon eux, ont l’avantage de répondre à une série d’exigences comme être "respectueuse de l’environnement", "équitable socialement" et surtout "simple à mettre en œuvre". Quel impact cette réforme aurait-elle sur la fiscalité de votre véhicule? Voici les 63 cas étudiés dans le cadre de l'étude.