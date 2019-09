Objectif 100.000 emplois pour le nouveau gouvernement wallon

Comme les précédents gouvernements, le nouvel arc-en-ciel wallon a rangé cette problématique dans les dossiers urgents à régler sous la législature. On n’éradiquera évidemment pas le problème en 5 ans mais le texte de l’accord passé entre le PS, MR et Ecolo entend jeter les bases du changement. " Le gouvernement poursuivra comme objectif d’augmenter le taux d’emploi, c’est-à-dire faire participer davantage de Wallonnes et Wallons au marché du travail, et favoriser la création d’emplois durables et de qualité ", précise le texte.

Si ce n’est pas impossible, le gouvernement va devoir en même temps composer avec un assainissement budgétaire annoncé dans le sud du pays pour revenir à l’équilibre budgétaire en 2024. "Cet assainissement budgétaire va intervenir à un moment ou un autre. Or, si on diminue les dépenses de l’État, si on ne remplace pas les fonctionnaires qui partent à la pension, c’est du pouvoir d’achat et des postes qui disparaissent. D’une certaine manière, on détruit de l’emploi direct et indirect. En Belgique, 1% d’assainissement coûte 0,6% en termes de croissance. Il faut bien se dire qu’il n’y a rien de neutre", explique le commissaire. Il rappelle au passage que la productivité belge est en baisse depuis deux ans. L’autre élément clé que le gouvernement wallon devra tenir à l’œil, c’est sa stratégie d’investissements qui entend mener dans certains secteurs clés en parallèle aux assainissements. "Tout gouvernement doit analyser la faisabilité de l’investissement public au niveau budgétaire, au niveau du timing. Il y a aussi le problème des ouvriers qualifiés nécessaires. Ils ne sont pas faciles à trouver. Il faut aussi se demander quels types d’emplois on veut créer en Wallonie. Le chômage conjoncturel wallon n’est pas très élevé. C’est surtout du chômage structurel. Il faut donc créer de l’emploi structurel."