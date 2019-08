Olivier Chastel assure ne pas avoir été associé aux procédures de nominations à l'ISPPC

Paul Magnette nous a mis dehors de la majorité communale. Je n'ai plus aucune influence et donc plus rien à dealer avec lui.

"Je n'ai pas été associé aux procédures de nomination au sein de l'ISPPC", affirme Olivier Chastel dans le Soir. "Je n'ai strictement rien à voir avec les procédures évoquées. On fait croire que j'ai organisé cela mais je n'ai rien à y voir", assure dans Le Soir le député européen, ancien président du MR. "Sur le fond, il y a matière à critique sur les différentes procédures incriminées. La ministre a tranché. Je me range derrière sa décision", ajoute-t-il en réfutant par ailleurs tout deal avec Paul Magnette. A Charleroi, "Paul Magnette nous a mis dehors de la majorité communale. Je n'ai plus aucune influence et donc plus rien à dealer avec lui", conclut-il.