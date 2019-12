Olivier de Wasseige (UWE): "On pourrait privatiser l'ensemble du transport du TEC"

La Wallonie doit-elle se lancer dans une vague de privatisations? Olivier de Wasseige, administrateur-délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE), lance le débat.

Depuis son arrivée à la tête de l’Union wallonne des entreprises (UWE), Olivier de Wasseige n’a jamais manqué d’épingler le train de vie onéreux de la Région wallonne. Il en veut pour preuve le budget 2020 – voté au Parlement la semaine dernière – qui accroît à nouveau la dette wallonne et repousse l’effort budgétaire à plus tard. Tout en qualifiant de "génial" l’idée lancée par le ministre-président socialiste Elio Di Rupo de mener un audit complet des dépenses wallonnes pour 2021, il estime qu’il faudra tôt ou tard réduire la voilure des dépenses, voire recourir à la privatisation de certaines tâches.

Quel regard portez-vous sur l’état financier de la Wallonie?

On ne va pas se mettre la tête dans le sable. La Wallonie a une dette importante et qui ne fait qu’augmenter. On est passé à 21,8 milliards à la fin 2018. La charge de la dette est aussi conséquente. C’est entre 200 et 300 millions par an, à taux d’intérêt quasiment nul. Il ne s’agirait pas que les taux remontent. C’est un point d’attention! Le ministre du Budget a décidé de faire des investissements aujourd’hui pour assurer la transition sociale, économique et environnementale et donc de ne pas s’attaquer à la dette. Nous, patrons, on peut l’accepter pour autant qu’on prouve que tout investissement aura bien des effets en retour. La déclaration de politique régionale (DPR) prévoit heureusement cette analyse et un retour à l’équilibre budgétaire en 2024.

Bref, il n’y a pas vraiment de problème…

Aujourd’hui, on n’a pas de problème à entendre un gouvernement dire qu’il va investir. Mais il y aura un problème s’il ne tient pas son engagement de retour à l’équilibre en 2024. Nous sommes alertés. Il faudra bien un jour ou l’autre arriver à diminuer cette dette et surtout anticiper la baisse des transferts financiers de 50 millions annuels dès 2024, soit 600 millions sur 10 ans. Une société privée a généralement deux options quand elle est confrontée à des problèmes budgétaires: augmenter les recettes (à nos yeux, cela doit venir par plus d’activités économiques) et jouer sur les dépenses. La DPR parle pourtant beaucoup moins de la diminution des dépenses. On se pose dès lors énormément de questions sur la volonté du gouvernement de diminuer ses dépenses. Le gouvernement a une volonté politique d’établir un budget à base zéro mais il faut bien se rendre compte qu’il y a vraiment un effort à faire sur la réduction des dépenses. La Wallonie doit oser se demander quel rôle qu’elle veut ou doit jouer demain en tant qu’État. La Région n’en fait-elle pas trop en termes de prestations? Ne doit-elle pas envisager de restreindre les tâches effectuées par du personnel de la Région wallonne et se recentrer sur un rôle régalien et out-sourcer certains services?

Quels services la Région wallonne pourrait-elle privatiser?

Je pense qu’une bonne partie des travaux publics pourraient faire l’objet d’un out-sourcing. Aujourd’hui, on fait appel à des entrepreneurs mais une bonne partie de ces travaux et des entretiens sont réalisés par du personnel de la Région wallonne. Tout cela pourrait être fait par du privé. Je pense aussi au TEC. Dans la province du Luxembourg, une grande partie des lignes sont sous-traitées à du privé. Cela coûte moins cher qu’avoir du personnel public. On pourrait privatiser l’ensemble du transport du TEC. La Région wallonne conserverait son rôle de donneur d’ordres, de coordinateur. Le TEC est un exemple mais il y a des tas de domaines où la Région wallonne pourrait jouer le rôle de donneur d’ordres. Son rôle se limiterait à appliquer une politique décidée par le gouvernement.

À vos yeux, si le gouvernement veut diminuer ses dépenses, va-t-il devoir privatiser certains services?

Oui bien sûr. Je pense aussi à certains services du Forem. Sous la précédente législature, on a essayé à travers les opérations coup-de-poing pénurie, de faire en sorte que certaines entreprises forment des gens chez eux. On s’est heurté au monopole du Forem et de ses satellites pour la formation des demandeurs d’emploi. Cela ne va pas. Il faut ouvrir le Forem à la sous-traitance. On a des formateurs engagés au sein du Forem qui restent à ne rien faire quand une formation est annulée par manque de participants. L’externalisation permettrait d’avoir plus de souplesse et aussi d’absorber les pics ou de diminuer les coûts fixes quand il n’y a pas une demande de formation. Une réflexion sur des privatisations doit être menée. Il faut avoir une réflexion globale sur la façon dont l’état Wallonie gère et coordonne un ensemble de tâches. La Région doit être un assemblier. Aujourd’hui, elle a trop de personnel alors que des tâches pourraient être optimisées. Quand vous avez X personnes qui s’occupent de l’entretien des routes, comment voulez-vous faire moins d’entretien en période de contraction budgétaire? Avec du privé, il suffirait de lui passer moins de commandes. Mais ici, avec du personnel statutaire, à moins de laisser vos hommes à ne rien faire, vous devez au moins faire l’entretien qui permet d’occuper votre personnel. Il faut avoir plus de sous-traitants et on pourrait commencer par quelques cas comme le TEC où la dotation est énorme.

Propulsé grand argentier public, quelles solutions apporterait un CFO venant du privé pour redresser la situation financière de la Wallonie?

Par rapport aux difficultés budgétaires que l’on a, un CFO ferait du cost cutting. Il couperait dans les coûts. Il dirait en parallèle à son directeur commercial d’augmenter les rentrées, par la création d’emplois ou des taxes. Évidemment, l’Union wallonne des entreprises (UWE) ne préconise pas une hausse des taxes. On ne peut heureusement pas dire que la Région ne fait rien mais il y a encore du potentiel à aller chercher. Si j’étais CFO de la Région wallonne, je réfléchirais à la rationalisation des structures. On a aujourd’hui plus de 180 UAP. Lesquels sont-ils redondants? Dans le domaine de l’emploi, à côté du Forem qui est déjà bien staffé, il y a une pléthore de structures qui s’occupent de l’accompagnement à la mise à l’emploi. Si j’étais CFO de la Région wallonne, je réfléchirais aux biens immobiliers que j’ai encore besoin.

Le budget à base zéro va-t-il permettre au gouvernement de mener cet exercice d’évaluation des dépenses?

C’est génial comme idée mais cela va demander un travail titanesque pour y arriver. Si cet état des lieux n’est pas suivi de décisions, cela n’aura servi à rien. Il faut regarder deux choses dans le budget base zéro. D’abord les dépenses structurelles. On en revient au débat sur les rationalisations au niveau du nombre de personnes, du coût immobilier, etc. Il y a ensuite la partie sur l’argent qu’on dépense pour aider, les industries ou l’emploi. Il faut évidemment tenir compte des équilibres qui vont permettre d’assurer l’exécution de la DPR et cette triple transition sociale, écologique et économique. Il y a certainement la possibilité d’aller chercher de l’argent. On en vient aux idées de Willy Borsus (ministre de l’Économie, NDLR) qui visent à rationaliser les aides.

Willy Borsus veut mettre fin aux effets d’aubaine pour les entreprises. Vous en pensez quoi?

Si c’est un réel effet d’aubaine qui n’a aucun impact et qui consiste à prendre de l’argent pour faire quelque chose que l’entreprise aurait fait sans cette aide, oui il faut y mettre fin. Mais il faut nuancer… Imaginons que l’aide à l’emploi qui finançait le travail d’une personne au Forem soit supprimée dans le cadre d’une rationalisation des structures. On décide ensuite de consacrer cet argent à aider des entreprises à créer de l’emploi. Ces 60.000 euros sont consacrés à aider 10 entreprises à recruter chacune quelqu’un à concurrence de 6.000 euros par entreprise. On aura dix emplois en plus. On peut probablement dire que pour la moitié, il s’agit d’un effet d’aubaine. On a jeté 30.000 euros. Mais pour 5 autres entreprises, cette aide leur aura permis d’engager quelqu’un. Pour un emploi perdu, j’ai au total 5 emplois créés sans effet d’aubaine. C’est pour cela que je dis qu’il faut nuancer cette idée.

Faut-il aider une entreprise qui ne crée pas un euro de PIB supplémentaire pour la Wallonie?

Il faut avoir cette réflexion. Mais comment identifie-t-on une entreprise qui ne fait que prendre des parts de marché à son concurrent à celle qui tout d’un coup innove et décolle? Le contre-exemple que je prends toujours, c’est Gluton. Cette société a commencé à vendre des tondeuses sur le bord de la N4 à Erpent. A priori, la tondeuse qu’elle vend, c’est celle que ne vendra pas un concurrent. Pendant que son collaborateur vendait des tondeuses, le patron a dessiné le Gluton. Cette machine est devenue leader mondial dans le nettoyage des villes. À quel moment faudra-t-il décider d’aider une entreprise comme Gluton? Je n’ai pas la réponse…

Prenons maintenant l’exemple d’une grande entreprise pharmaceutique basée en Wallonie comme GSK. A-t-elle droit à des aides?

Nous, on pense qu’il faut continuer à aider les grandes entreprises. Pour ces grandes entreprises, le choix d’installation d’une unité se fait au regard de ces aides par rapport à celles proposées par d’autres pays. En fonction de certains coûts ou d’aides, les grands groupes sont capables de dire qu’ils ne continuent pas à se développer sur un territoire. Chaque pays ou Région essaie d’attirer les investisseurs avec des aides. Il faut donc des aides pour les grandes entreprises qui ont un effet structurant sur l’emploi indirect et tirent souvent un secteur vers le haut. Ne pas les aider, c’est leur laisser la possibilité de regarder ailleurs.