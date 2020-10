On referme (partiellement) les unifs

Les nouvelles mesures ne devraient pas concerner les premières bac. Il s'agit, dit le Conseil des recteurs, de ne pas casser leurs efforts d'intégration . C'était en effet la plus grande crainte: voir les plus jeunes, déjà en pleine adaptation à leurs nouvelles conditions d'études, se retrouver coupés de tout contact avec leurs pairs, et sans possibilité d'appréhender au mieux les nouvelles méthodes d'apprentissage.

Les laboratoires et les cours pratiques continueront aussi à se faire le plus possible en présentiel. "On était largement préparés à cela", dit Vincent Blondel, le recteur de l'UCLouvain. Tout avait déjà été mis en place pour permettre aux étudiants de suivre les cours à distance s'ils le voulaient.