On reparlera tôt ou tard des licences d'exportation d'armes

C’était le dossier qui était présenté comme étant susceptible de retarder, voire de faire capoter l’accord de gouvernement: la question des exportations d’armes wallonnes vers les pays sensibles a finalement trouvé une issue heureuse. La solution? Le futur gouvernement wallon se mettra en conformité avec le décret relatif au commerce des armes de 2012 et n’octroiera plus de licence relative à de nouveaux contrats à destination des pays qui ne répondent pas aux conditions et critères de ce même décret. Autrement dit, les contrats actuels avec des pays "problématiques" seront honorés, mais il n’y aura plus d’autorisations pour de futures livraisons si ces pays continuent à susciter des réserves en matière de participation à des conflits armés et de respect des droits de l’homme. Reste à voir si des divergences ne verront pas le jour lorsqu’il s’agira d’apprécier ces critères. C’est principalement la FN qui sera touchée lorsqu’il s’agira de faire ces évaluations pour de nouveaux contrats, certains pays du Golfe étant friands des armes légères du groupe liégeois.