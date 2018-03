"Oui, le monde de la politique belge est macho"

Et à la question de savoir si elle a déjà été victime de comportements inadaptés, dégradants ou sexistes de la part des collègues masculins, Marie-Dominique Simonet répond spontanément: "Bah oui, évidemment!", anecdote à l'appui: "Je suis dans une réception, il y a essentiellement des hommes. Quelqu'un arrive par-derrière et il me met la main au derrière, et de façon très appuyée, les femmes comprendront. Tous les hommes autour de moi le regardent et lui disent 'tu es complètement fou'. Je me retourne furieuse et le type se liquéfie quand il me voit et il a cette réaction odieuse en me disant 'excusez moi je vous avais pris pour ma secrétaire'".