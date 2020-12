Pas d’impact fiscal suite à un report du crédit habitation

Pour comprendre cette disposition fiscale, il faut revenir sur la règle d’usage. Toute prolongation ou report de paiement du crédit hypothécaire aurait dû avoir un impact sur les avantages fiscaux qu’un contribuable retire de son prêt hypothécaire. Pour le bonus logement par exemple, le législateur wallon a prévu une règle qui s’oppose à toute prolongation d’un contrat et n’offre dès lors plus le moindre avantage fiscal pour cette prolongation. Concernant le chèque-habitat , il est accordé dès l'exercice d'imposition qui suit l'année de conclusion du crédit pour une durée de vingt ans maximum ou fixée à maximum vingt réductions au cours de la vie du contribuable. Or, si les montants des remboursements sont moindres une année, la déduction fiscale à obtenir sera moindre également.

Pour éviter ce cas de figure, la règle fiscale a été adaptée par les ministre Collignon et Crucke. "Pour le régime de l’épargne logement (régime antérieur au 01.01.2005) et pour le régime du bonus-logement (régime en vigueur du 01.01.2005 au 31.12.2015), il est autorisé la prolongation du contrat initial de l’emprunt hypothécaire pour le bénéfice de la réduction d’impôt. Pour le régime du chèque-habitat, on autorise une vingt et unième période imposable pour le bénéfice de la réduction d’impôt (crédit d’impôt)."