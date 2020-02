Pas de plan de transition wallon avant le printemps

Annoncé comme le digne héritier du plan Marshall, le plan wallon de transition se fait attendre. Il devrait pointer le bout de son nez au printemps.

Englué avec le dossier Nethys en début de législature et discret sur la façon dont il allait implémenter sa déclaration de politique régionale, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) est quelque peu sorti de sa réserve au Parlement wallon ce lundi.

Au centre de la discussion qui a animé les échanges avec le député de l’opposition François Desquesnes (cdH) par exemple, on trouve le plan wallon de transition. Soit la grosse pièce de cette législature qui doit servir à relancer économiquement la Wallonie tout en permettant à la Région d’atteindre une série d’objectifs climatiques et sociaux.

De la bouche du ministre-président, ce plan doit se voir comme le digne héritier du plan Marshall. C’est dire toute son importance même si l’accouchement reste long et mystérieux… "Les travaux de l'élaboration du plan de transition avancent, mais je risque de frustrer un peu nos parlementaires, comme je le suis moi-même, parce que cela avance avec un timing qui est défini, on compte le présenter dans le courant du printemps 2020, mais cela prend énormément de temps." Voilà pour le tempo général...

Indices composites wallons

D'ici le printemps, le gouvernement s’attelle à établir un diagnostic de la situation en Wallonie. Mais "ce n'est pas si simple", estime Elio Di Rupo. "On est en train de compiler, d'analyser une série de données précises non seulement sur la situation économique, mais également sociale, climatique, environnementale, technologique, démographique de la Wallonie. Là, on travaille notamment avec l'Iweps, Statbel, le Forem, WWF,…"

"Pour chacun des objectifs identifiés, le plan de transition prévoira un ou plusieurs indicateurs avec une projection dans le temps." Elio Di Rupo Ministre-président de la Région wallonne

Cet état des lieux doit permettre au gouvernement de se fixer des objectifs pertinents pour assurer un déploiement optimal de la Wallonie. "Pour chacun des objectifs identifiés, le plan de transition prévoira un ou plusieurs indicateurs avec une projection dans le temps. On veillera à ce que les indicateurs choisis permettent autant que possible de mesurer l'impact des politiques que nous menons. L'Iweps nous accompagnera dans ce travail d'identification. Il le fait déjà pour les indicateurs et puis aussi pour le suivi."

Ce travail, comme le souligne le député de la majorité, l'Ecolo Manu Disabato, va permettre à la Wallonie de disposer d’une série "d’indicateurs alternatifs au PIB" qui reflètent l'état de santé de la Wallonie sous une série d’angles. Elio Di Rupo confirme cette volonté de travailler dans ce sens. "Il me semble pertinent de construire des indices composites, notamment un indice composite qui regrouperait une série d'indicateurs sur l'état de la Wallonie, qui seraient des indicateurs plus larges que le seul PIB. Ainsi, sans être exhaustif, on pourrait prendre en compte la recherche et développement de nos entreprises, la qualité des emplois créés, l'appréhension des développements numériques par entreprise."

Le volet budgétaire reste aussi en chantier. Dans l’immédiat, un montant de 450 millions d'euros et un montant de 350 millions en crédits de liquidation sont prévus pour 2020. Ces montants vont servir à booster la rénovation du logement public, à lancer une alliance emploi-environnement-isolation, à soutenir l'innovation numérique ou les projets de mobilité alternative à la voiture. Mais pour l'ensemble du cadre budgétaire, il faudra probablement attendre le prochain conclave.

"Vous me demandez en quatre mois de faire des miracles, mais je ne vais pas à messe. Je ne vais donc pas prier et je ne crois pas aux miracles." Elio DI Rupo Ministre-président de la Région wallonne