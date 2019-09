Paul Magnette devra renforcer la base du parti

Deux défis attendent le futur successeur d’Elio Di Rupo au PS: renforcer le Boulevard de l’Empereur et redynamiser les sections locales.

Une page va bientôt se tourner à la tête du Parti socialiste, avec le passage de témoin entre Elio Di Rupo (68 ans) et son dauphin Paul Magnette (48 ans). Cela se fera selon toute vraisemblance le week-end des 19 et 20 octobre, lorsque les militants socialistes seront appelés à se prononcer sur le successeur de celui qui a occupé le poste pendant 17 ans et qui a décidé de ne plus se représenter.

Si une page va se tourner, Paul Magnette n’incarne pas pour autant une rupture fondamentale par rapport à Elio Di Rupo. "Le PS restera un parti de gauche, ancré dans ses responsabilités à tous les niveaux de pouvoir", souligne Pascal Delwit, politologue à l’ULB. Par contre, on peut s’attendre à un changement de style. "Elio Di Rupo est quelqu’un de très prudent, peu enclin à l’improvisation. Paul Magnette, lui, sera plus enclin à une forme d’affirmation, voire à une certaine témérité."

Pascal Delwit s’attend en tout cas à une inflexion au niveau médiatique. "On ne peut pas dire que les sorties dans la presse d’Elio Di Rupo durant son dernier mandat aient été particulièrement flamboyantes. Magnette est plus à l’aise sur ce plan-là."

Fédérations et USC

Si l’issue du scrutin socialiste ne fait guère de doute, Paul Magnette devra néanmoins affronter deux défis. Premièrement, pourra-t-il rendre au boulevard de l’Empereur son lustre d’antan? "Le siège du parti s’est affaibli sous l’ère Di Rupo, tant au niveau de l’entourage du président que de l’Institut Émile Vandervelde (le service d’étude du parti, NDLR.)", constate Pascal Delwit. "Paul Magnette voudra-t-il s’appuyer sur quelque chose de plus costaud? Pour, par exemple, renégocier une loi de financement, il faut une équipe techniquement au top."

Deuxième question: Paul Magnette pourra-t-il redynamiser le niveau local du parti? "Aux élections communales de 2018, le PS a montré de grandes faiblesses dans les provinces de Namur, du Luxembourg et du Brabant wallon", rappelle Delwit.

Le succès de l’opération de renouveau dépendra en grande partie du soutien apporté par les structures intermédiaires du parti, à savoir les puissantes fédérations (elles sont 14) et USC (Unions socialistes communales). Les quatre plus grandes fédérations sont celles de Bruxelles, Charleroi, Liège et Mons. À elle seule, la fédération liégeoise représente un quart des adhérents du PS. Or le vote des militants en octobre ne portera pas seulement sur la présidence du parti, mais aussi sur la présidence des 14 fédérations.

Paul Magnette devra composer avec les attentes et les demandes des fédérations. En 2017, lors du congrès sur le décumul, Magnette, partisan du décumul intégral, avait été désavoué par les mandataires locaux et les présidents de fédérations.

Sans oublier que les fédérations sont elles-mêmes traversées par des lignes de fracture. Les plus anciens se souviendront de la guerre de tranchées que se livraient, dans les années 70 et 80 à Liège, les partisans d’André Cools et ceux de Jean-Maurice Dehousse. Il s'agit donc, pour le président, de miser sur le bon cheval.

Amis et ennemis

Pour arriver à ses fins, Paul Magnette pourra s’appuyer sur des proches comme le ministre wallon Yves Dermagne, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin ou la députée sérésienne Déborah Géradon. Ses relations sont bonnes avec le Liégeois Jean-Claude Marcourt. Par contre, l’entente est notoirement mauvaise avec Rudy Demotte ou Ahmed Laaouej.