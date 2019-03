Plusieurs milliers de manifestants pour le climat à Louvain-la-Neuve

Ils sont accompagnés d'étudiants de l'université et d'écoles supérieures, mais il y a aussi pas mal de personnes plus âgées dans le cortège de Louvain-la-Neuve. "Merci les jeunes, vous portez la voix des générations: la nôtre, la vôtre et les suivantes", remerciait un calicot. En ce qui concerne les slogans, ils sont rédigés dans plusieurs langues, et vont du revendicatif "Wij doen al veel >< Wij doen genoeg" au franchement décalé "I'm sure the dinosaurs thought they have time too".