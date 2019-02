Pour 59% des Wallons, la politique est une affaire de corruption

Le dernier baromètre social de la Wallonie réalisé par l’Iweps, l’institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, prouve une fois de plus que le fossé qui sépare les citoyens du monde politique wallon reste profond.

Sur les 1.200 citoyens interrogés en 2018, seuls 36% ont dit faire confiance aux politiciens et 32% aux partis politiques (contre 44% en 2012).

Confiance dans les institutions

Cette introspection dans le sentiment des Wallons, réalisée entre mars et juin 2018 et pour laquelle les experts de l’Iweps donnent une marge d’erreur de 2,76% , ne doit cependant pas se résumer au seul désamour flagrant qu’ont les Wallons pour leurs représentants politiques. " C’est une défiance organisée par des citoyens qui disent soutenir la démocratie mais ils sont insatisfaits par son fonctionnement ", relativise Rébécca Cardelli , cheffe du projet à l’Iweps.

Si les services publics et d’ordre obtiennent un niveau de confiance toujours élevé et même renforcé, en bas de l’échelle pointent les politiciens et les partis politiques. Pour comprendre cette méfiance importante à l’égard des "acteurs politiques", l’Iweps amène un facteur de corruption définie dans l’enquête comme l’utilisation abusive du pouvoir public à des fins privées. L’affaire Publifin, le kazakhgate ou le Samusocial ont notamment contribué auprès de 59% des citoyens interrogés à partager "l’idée que la corruption est utilisée par certains acteurs pour avoir accès à des privilèges ou des enrichissements illégitimes".