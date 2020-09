Pour Willy Borsus, le projet Legoland "mérite partenariat"

Interpellé, le ministre de l’Economie Willy Borsus (MR) a répété qu’il était temps de réfléchir à l’après Thunder Power. " En lien avec la Sogepa, ce dossier n’est plus considéré comme prioritaire. On ne ferme pas la porte, mais fermer les yeux sur l’addition de difficultés serait une attitude peu opportune. " Le ministre pointe les nombreux reports constatés du côté du partenaire chinois avec les retards concernant l’homologation du véhicule, les retards au niveau de l’appel de fonds ou encore le retard sur la mise en œuvre d’une usine sœur en Chine.

Optimisme ministériel

Willy Borsus s’est par contre montré optimiste quant à la solidité du dossier Legoland et son impact économique. "Avec l’Awex et le bourgmestre de Charleroi, nous avons mené une étude préalable. Il s’agissait de voir si un parc d’attractions de cette ampleur a sa place sur notre territoire. Ne va-t-il pas générer un effet absorbeur sur les autres parcs et centres de loisirs de notre territoire? Et la zone de chalandise autour de la Wallonie justifie-t-elle cette implantation? Est-ce que le volume d’emplois annoncé est un chiffre pertinent? Notre réponse est positive. Nous pensons que ce projet mérite examen, mérite effort, mérite partenariat", tout en soulignant que des conditions complémentaires devront être rencontrées notamment afin de protéger l’activité Horeca voisine.