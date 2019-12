Projet de rapprochement entre l'UWE et les Chambres de commerce

Pour Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'UWE, un rapprochement avec les Chambres de commerce permettrait à son organisation "d’aller plus vers les PME et les TPE".

Le projet de rapprochement entre l’Union wallonne des entreprises et les Chambres de commerce et d’industrie de Wallonie refait surface. Olivier de Wasseige (UWE) estime que cela permettrait à son organisation d'avoir plus de contact de terrain.

C’est un vieux dossier qui ressort des cartons. L'UWE et les six Chambres de commerce et d’industrie de Wallonie discutent d'un éventuel rapprochement, projet qui avait été vaguement évoqué il y a une dizaine d’année.

Pour comprendre l’intérêt d’un tel rapprochement – et non une fusion, insiste Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de UWE – il faut attaquer le dossier au regard de la sphère d’influence de chaque partie.

Récemment installée dans ses nouveaux bureaux du Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve, l’UWE joue son rôle d’influenceur et de lobbyiste vis-à-vis du gouvernement wallon, du parlement, des administrations et envers la société afin de promouvoir l'entrepreneuriat et de défendre le développement des entreprises wallonnes. Avec une force de frappe d’environ 10.000 membres (sur les 70.000 entreprises comptabilisées en Wallonie), l’UWE estime représenter 70 à 75% de l’emploi privé dans le sud du pays.

Aller à la rencontre des PME et des TPE

Cette machine bien huilée au service des entreprises grâce à ses importants relais dans les couloirs du pouvoir a cependant une faiblesse. Son côté "terroir" est en effet moins prononcé que celui des Chambres de commerce à travers leurs 6 antennes (Liège, Charleroi, Tournai, Nivelles, Eupen et Libramont) et les formations qu’elles offrent aux entreprises.

"On n’a pas autant de contact de terrain que les Chambres de commerce. Nous ne sommes pas coupés du terrain mais l’argent de nos membres sert à les défendre et non à faire du networking toutes les semaines. Notre objectif en nous rapprochant des Chambres de commerce est d’aller plus vers les PME et les TPE", analyse Olivier de Wasseige.

Un rapprochement gagnant-gagnant

L’intérêt semble donc évident. En liant son avenir à celui des Chambres de commerce et d’industrie, l'UWE profitera de facto des antennes locales des Chambres de commerce. Du côté des Chambres de commerce, cette collaboration est également vue comme une source d’intérêt. Leurs membres auront un accès direct à une série d’expertises et au travail de veille effectué par les services de l’UWE.

Voilà pour l’intérêt du deal. La suite? "Il n’y a aucun calendrier. Cela doit être naturel. Nous sommes dans une logique de réflexion. On doit se demander jusqu’où on veut aller ensemble pour que cela soit intéressant pour les deux entités, pour nos membres, en termes de rationalisations des coûts…", résume Olivier de Wasseige qui pointe déjà une série de collaborations comme un cycle de conférences organisé par l’UWE au sein des Chambres de Commerce autour de la thématique liée à l’exportation.