Prolongation pour le prêt "Coup de pouce"

Entré en vigueur en 2016, ce prêt permet aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises wallonnes et aux indépendants , pour financer leurs activités. Ils reçoivent, en contrepartie, un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt annuel qui s'élève à 4% pendant les quatre premières années, puis à 2,5% sur les éventuelles quatre années suivantes.

Au 30 juin 2019, on comptait 574 prêts enregistrés pour un montant de 10.744.234 euros, le prêt moyen s'élevant à 18.718 euros. "Cette mesure est un succès et son utilité pour les indépendants et les PME à la recherche de financements est évidente. C'est pourquoi j'ai proposé de prolonger la mesure pour 2 ans, soit jusqu'au 31/12/2021", a souligné le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR).