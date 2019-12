Quand Di Rupo tire à boulets rouges sur la FGTB

Que dit Elio Di Rupo? À la question du journaliste qui lui demande dans quel état sont les relations entre PS et FGTB, que l'on dit tendues, notamment parce qu'on évoque une infiltration croissante du syndicat par le PTB, Elio Di Rupo abonde en ce sens. "C'est vrai, et pas qu'un peu", dit-il. Et cela constitue à ses yeux "un énorme problème" pour le PS.

Car, ajoute Elio Di Rupo, le discours du PTB est comparable à celui de l'Union soviétique des années 50 et 60, "avec une économie dirigée par l'État et un Politburo qui décide de tout". "Tout comme l'extrême-droite, le PTB présente les choses de manière très simple. Mais on ne va nulle part avec des simplismes". "C'est l'un des grands défis de Paul Magnette (le nouveau président du PS) ces prochaines années: nous devons montrer clairement aux gens que le PS est le seul parti de gauche qui puisse améliorer leur vie de tous les jours, que le PS peut agir sur le monde complexe dans lequel nous vivons". C'est au syndicat d'agir "pour ne pas se radicaliser davantage", estime Elio Di Rupo.

La FGTB "extrêmement choquée"

Du côté du syndicat socialiste, la saillie d'Elio Di Rupo n'est pas passée inaperçue. Et elle été mal reçue. "Nos militants sont extrêmement choqués par les déclarations imprévues, déplacées et inappropriées de la part de l'ancien président du PS", a fait savoir le porte-parole de la FGTB Nicolas Deprets. "C'est un mauvais timing." La FGTB ne comprend pas l'intérêt de ces propos et rappelle que le syndicat est politiquement neutre. "De tels propos sont inqualifiables et nous recevons suffisamment d'attaques de la droite pour ne pas en recevoir de la gauche. On ne s'attendait pas à recevoir un tel coup", fustige encore le porte-parole. "On appelle M. Di Rupo à la retenue, à avoir un peu de mesure et à ne pas diviser la gauche."