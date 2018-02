Que pensent les patrons de la réforme de l'enseignement?

Penser "Stem» dans chaque cours

Quelle que soit l’orientation future des élèves, les connaissances scientifiques et techniques vont devenir indispensables pour tous, compte tenu de la numérisation de l’économie et de l’importance de plus en plus grande que prennent les technologies. C’est aussi le message que voudrait envoyer la Fondation pour l’enseignement aux rédacteurs des nouveaux référentiels d’apprentissage. Le travail a démarré, alors que se mène en parallèle la finalisation des grilles horaires pour le nouveau tronc commun.

«Les enjeux sont importants. Tous les métiers vont intégrer cette dimension technologique. Les offres d’emploi pour les métiers infraqualifiés diminuent. D’ici 2025, on comptera 200.000 emplois infraqualifiés de moins, alors que la croissance de l’emploi attendue est de 400.000 postes… Il n’y a qu’à voir la liste des métiers d’avenir du Forem, que ce soit dans le qualifiant ou dans l’enseignement supérieur, les STEM (sciences, technologies, engineering et mathematics) sont partout», dit Olivier Remels, l’administrateur-délégué de la Fondation.

→ Comment intégrer cette dimension dans les référentiels? Olivier Remels se refuse à donner des conseils d’ordre pédagogique. «Ce n’est pas de mon ressort», dit-il. Par contre, la Fondation invite les rédacteurs à intégrer cette dimension STEM de manière transversale dans tous les cours. «La dimension numérique, l’esprit d’entreprendre doivent être traités dans tous les groupes de travail des référentiels», dit Remels. L’enjeu, selon lui, est d’autant plus important que les résultats Pisa des élèves en sciences ou en maths, mais aussi face à l’usage du numérique, sont très faibles. «Et pourtant, les jeunes ont une attitude positive vis-à-vis de ces matières. C’est la façon dont elles sont transmises qui ne correspond pas aux attentes. Avec la révision des référentiels, il faut en profiter pour intégrer ces compétences», dit-il. À corriger donc.