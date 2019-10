Que sait-on de la réforme de la fiscalité automobile wallonne?

Carlo Di Antonio (cdH), alors en charge de la Mobilité, avait prévu 1,6 milliard d'euros pour la mobilité , mais sous le nouveau gouvernement Di Rupo, cet argent sera réparti autrement . Plus question de construire de nouvelles routes. "La volonté du gouvernement, c'est de limiter l'extension du réseau" , résumait le ministre régional de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) sur les ondes de Bel RTL ce mardi matin. "Faire toujours plus de routes, c'est déplacer le problème, ce n'est pas la solution", a-t-il martelé.

Quelles solutions?

Les solutions envisagées? Pour désengorger le trafic des poids lourds: de nouvelles réglementations de vitesse ou d'horaire, des aménagements en matière de sécurité routière, etc. Pour le trafic de personnes: des offres alternatives avec les transports en commun et de nouvelles pistes cyclables.

Et évidemment, on le sait, une réforme de la fiscalité automobile va voir le jour. Qu'en sait-on déjà? Que les taxes de roulage et de mise en circulation seront établies en fonction de la masse, de la puissance et de la pollution. Le but, selon Philippe Henry, n'est pas d'augmenter les taxes, mais de pousser les Wallons à acheter des véhicules "moins polluants et moins impactants pour la voirie". Quand peut-on attendre cette réforme? Pour la première moitié de la législature, a affirmé le ministre sur Bel RTL. Pour lui, l'échéance de 2022 semble visiblement réaliste.