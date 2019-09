Quel avenir pour Liege Airport après la vente de VOO?

Sur le terrain, on le sent déjà. L’aéroport est en mutation. Depuis l’arrivée du géant chinois de l’e-commerce Alibaba et du russe AirBridgeCargo, Liege Airport est rentré dans une autre dimension dans le monde du fret aérien. Pointons par exemple le projet d’Alibaba. Bien que phasé sur 4 à 5 ans, il devrait créer entre 800 et 900 emplois et permettre à l’aéroport d’augmenter ses volumes annuels de 500.000 tonnes. D’après les projections faites par l’aéroport dans le cadre de sa vision stratégique sur 10 ans, Liège pourrait se placer dans le top 5 européen et même titiller le gratin du top 3. Cette ambition tient en un exemple. Le transport de fret tournera autour des 900.000 tonnes en 2019. Dans dix ans, le plan stratégique vise entre 1,5 et 2 millions de tonnes.