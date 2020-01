Quelle note pour l'empreinte sociétale de l'administration wallonne?...

Le Service public de Wallonie (SPW) sort son premier rapport de responsabilité sociétale. Un document qui fait le point sur les efforts de l’administration wallonne en termes de qualité du service au citoyen et de respect de l’environnement.

La démarche tient avant tout de l’introspection, comme l’explique Sylvie Marique, la secrétaire générale du SPW. "Cette démarche est très présente dans le secteur privé. Elle se développe tout doucement dans le secteur public. Notre volonté est de s’impliquer sur les impacts. On porte des politiques wallonnes et il est important d’avoir une symétrie entre nos discours et les actes. Dans ce sens, il était tout à fait logique de lancer cette démarche innovante", résume-t-elle.

Stéphane Guisse, directeur de l’administration fiscale wallonne, va un pas plus loin et parle d’une administration qui doit véritablement "assumer ses responsabilités sociétales". "Quels actes wallons allons-nous poser en tant que fonctionnaires pour rencontrer ces objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies?", pointe-t-il à titre d’exemple.

50% Le SPW n’achètera plus de véhicules légers diesel. Au moins 50% des nouveaux véhicules seront à carburant alternatif (électrique, hydrogène…).

Après cinq mois de consultations en interne et diverses rencontres avec les stakeholders du SPW, il en ressort un rapport articulé autour de 6 thématiques prioritaires qui donnent, l’une après l’autre, une photographie sur des initiatives qui ont été menées pour améliorer les choses ces dernières années et une série d’engagements.

Rationalisation des bâtiments

Pointons à titre d’exemple la thématique numéro six, "une organisation responsable de ses consommations". Elle intègre notamment toute la problématique de la modernisation du parc immobilier du SPW. Avant de plonger dans les initiatives, un chiffre: le parc immobilier du SPW rassemble aujourd’hui 245 bâtiments administratifs, dont 45 rien qu’à Namur et Jambes. On note par ailleurs que 87% des bâtiments ont une consommation d’énergie inférieure à 286 kwh/m²/an. "Ce seuil peu ambitieux au regard des normes actuelles sera revu à la baisse prochainement", pointe le rapport.

À côté d’une réduction significative de la consommation d’énergie des bâtiments, le SPW entend réduire éventuellement la voilure au niveau du nombre de bâtiment en rassemblant "les agents dans les grandes villes de la dorsale wallonne dans des bâtiments situés aux abords des gares". Il est aussi question de "promouvoir la constitution d’un parc immobilier public wallon mutualisé entre le SPW et les unités d’administration publiques (UAP)".

Fin 2018, le SPW ne possédait que 0,4% de véhicules à carburant alternatif (CNG, électrique, hydrogène).

En matière de mobilité, le parc automobile du SPW va aussi être passé au crible. Fin 2018, le SPW ne possédait que 0,4% de véhicules à carburant alternatif (CNG, électrique, hydrogène). À l’avenir, "le SPW s’engage à ne plus acheter de véhicules légers diesel et à consacrer au moins 50% des nouvelles acquisitions à des véhicules à carburant alternatif".

Une autre thématique – la n°5 – évoque la nécessité d’avoir "une organisation résiliente". Stéphane Guisse pointe à ce titre la levée pour un milliard d’euros d’obligations sous la forme de "green bond" en avril 2019. "En 2020, la Wallonie va devoir refinancer sa dette à hauteur de 3 milliards. Il faudra donc aller chercher 3 milliards sur les marchés. Nous espérons qu’une partie sera encore levée via des green bonds."

Téléphone vert

Le rapport insiste aussi sur l’importance de faire de l’administration "une organisation à l’écoute des usagers". Dans ce chapitre, on y apprend notamment que 61.658 appels via le téléphone vert ont été reçus par le SPW en 2018. Dans le même temps, les interactions via les canaux digitaux continuent de progresser. "De 26.000 formulaires soumis par voie électronique en 2016, le nombre passe à 85.000 en 2018." L’objectif du SPW est "d’atteindre 70% d’interactions via le digital à l’horizon 2020 et de les réduire de 30% via les canaux humains".