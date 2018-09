Quelle solution pour sortir de la bulle du photovoltaïque?

Promesse du ministre: dans la déclaration de politique régional, il prévoyait une révision du mécanisme de soutien à la production d'électricité verte "avec pour triple objectif l'optimalisation de la production, la maîtrise des coûts sociétaux et environnementaux et la restauration de la confiance des investisseurs." Les négociations entre partenaires de la majorité n'ont visiblement pas été simples.

Fin avril, le groupe de travail mis en place par Jean-Luc Crucke avait ainsi plaidé pour la fin du système des certificats verts et pour l'application d'une contribution forfaitaire aux ménages et aux PME, qui coûterait, pour un ménage, entre 45 et 50 euros par an.