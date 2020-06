Rapprochement entre Namurinvest et Nivelinvest

Les deux invests vont regrouper leurs ressources commerciales et leurs moyens propres de gestion opérationnelle et administrative dans une structure commune appelée "Invest+".

Namurinvest et Nivelinvest franchissent le pas. Après deux années d’analyse, les deux invests de la province de Namur et du Brabant wallon ont décidé d’unir leurs forces en lançant un processus de rapprochement et la création d’une structure commune "Invest+" dans laquelle ils regrouperont leurs ressources commerciales ainsi que leurs moyens propres de gestion opérationnelle et administrative.

Ceci n’est pas une fusion

Cette union est stratégique pour les deux invests de Namur et du Brabant wallon dont la mission est de venir en aide aux entreprises en leur proposant du financement sur fonds propres, mais dont la taille n’est peut-être pas comparable à des grosses machines comme leurs cousines de Charleroi et Liège. "On est parti des besoins des entreprises qu’on veut satisfaire. On s’est vite rendu compte qu’il était intéressant de fédérer les compétences et les équipes", explique Renaud Hattiez, le directeur de Namurinvest. Son collègue Pierre Mottet, directeur de Nivelinvest, parle aussi de synergies. "Cela va nous permettre de mettre nos compétences en commun."

Si les deux responsables parlent de rapprochement opérationnel avec des équipes communes qui totaliseront 11 équivalents temps plein, ils insistent pour dire qu’il ne s’agit pas d’une fusion. "Les portefeuilles financiers restent séparés et seront gérés de manière distincte. Les décisions également", précise Pierre Mottet. Renaud Hattiez pointe lui deux gouvernances séparées afin de garantir l’identité de chaque invest. "Nous rassemblons les personnes au sein d’un même pôle mais chaque invest aura toujours son propre conseil d’administration et garantira la spécificité de sa province." Une frontière existera donc entre les moyens financiers gérés par Namurinvest (113 millions) et ceux de Nivelinvest (83 millions).

Renforcer l’offre

Au-delà du volet logistique, Pierre Mottet et Renaud Hattiez misent sur un échange stratégique avec une amélioration des compétences et une mise en commun des bonnes pratiques afin de "renforcer l’offre sur leur marché". "Le Brabant wallon est plus prospère que le namurois. Si on se dote de nouvelles compétences, cela pourrait améliorer l’offre sur notre zone", pointe Renaud Hattiez en évoquant l’expertise développée par Nivelinvest dans le leasing immobilier. Pierre Mottet espère de son côté profiter des compétences de Namurinvest dans la gestion des dossiers européens Feder.

Tout en garantissant l’ancrage local, les deux directeurs vont maintenant s’atteler à écrire un plan stratégique à moyen terme. Chez Nivelinest, Pierre Mottet estime qu’il est temps pour l’invest de mailler son actionnariat privé auprès des entrepreneurs de la province. Renaud Hattiez pointe également l’importance du réseautage. "On fait preuve d’agilité par rapport aux besoins. Les invests sont nées de situations graves comme, pour Namurinvest, les difficultés dans le secteur verrier de la Basse-Sambre. Aujourd’hui, on s’adresse à des start-ups. Nous ne sommes plus dans la même logique. "

"Nous sommes là pour aider les structures financières des entreprises. Nous sommes d’une certaine manière des fonds propres amicaux pour les entreprises. Nous ne sommes pas un private equity et nous acceptons des risques supérieurs aux banques." Pierre Mottet Directeur de Nivelinvest