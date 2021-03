Reconnecter Seraing-Rive Gauche

Ceci n’est pas un terminal

"Dans la continuité logique du masterplan élaboré il y a plus de 20 ans déjà en marge de la fermeture des hauts fourneaux, l’ambition de Seraing est de proposer, sur ce lieu-charnière, le meilleur équilibre possible entre un trafic dense et les usagers faibles – piétons et cyclistes - de plus en plus nombreux. La valorisation de cette porte d’entrée en ville intégrera en outre le tracé du futur tram dont on sait à présent qu’il est en bonne place pour être soutenu à travers le fonds de relance européen", précise Valérie Depaye, la directrice d’Eriges, qui prépare déjà le dépôt d’un dossier pour le prochain appel Feder.