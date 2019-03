Réforme des APE: "Entre la FGTB, le PS et le MR, on choisit le MR" (Destexhe)

Le gouvernement wallon, désormais minoritaire, pourra-t-il sauver sa réforme des APE? La réponse tient à l'attitude d'Alain Destexhe, dont les députés devraient s'abstenir. Et à un voyage de Maxime Prévot en Laponie...

Le casse-tête se poursuit pour le gouvernement wallon. Le départ de la députée Patricia Potigny du MR pour les Listes Destexhe, annoncé lundi, prive MR et CDH de majorité au parlement. Celle-ci tenait à un siège (38 sur 75), elle est désormais inexistante. Or, une série de réformes importantes restent à voter d'ici la fin de la législature. Parmi elles, notamment, la réforme des aides à la promotion de l’emploi – également appelée réforme APE. La réforme portée par le ministre wallon de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR), doit en principe être soumise au vote en plénière ce mercredi après-midi.

Mais voilà, puisque de majorité il n'y a plus, la réforme est dans l'impasse. PS et Ecolo ont déjà fait savoir qu'il ne feraient pas l'appoint pour faire passer une réforme dont ils ne veulent pas. MR et cdH pourraient décider de coutourner l'obstacle en reportant ce vote, sur décision du bureau élargi (composé du président de l'assemblée, de 2 vice-présidents, de 2 secrétaires et des 4 chefs de groupe des partis reconnus), où les deux partis de la coalition gouvernementale disposent encore d'une majorité. A ce stade, rien n'a filtré.





Quelles sont les forces en présence?

Depuis le départ de Patricia Potigny, MR et CDH compte 37 députés sur 75. Trop court. D'autant que le président du cdH et député wallon, Maxime Prévot, est en déplacement en Laponie et dans l'incapacité d'être présent lors de la plénière.

En plus du ralliement de Potigny, Alain Destexhe a également attiré le député André-Pierre Puget (ex-indépendant). Avec ces deux recrues, Alain Destexhe se retrouve donc au centre du jeu. Va-t-il trouver un terrain d'entente avec MR et cdH pour sauver leur réforme, lui qui a quitté avec fracas le parti réformateur il y a quelques semaines à peine? Jusqu'ici, il a maintenu le suspense sur l'attitude qu'adopteraient ses deux députés lors du vote.

Vue en plein écran La réforme de Pierre-Yves Jeholet (à gauche) et plus généralement le gouvernement de Willy Borsus, font face à un beau casse-tête. ©BELGA

Il devait rencontrer Pierre-Yves Jeholet ce mercredi matin. Mais le ministre a annulé la réunion après un contact avec Charles Michel hier soir. "Ma porte était ouverte pour lui expliquer la réforme. Mais jamais je n'ai laissé entendre qu'une marge de manoeuvre ou des amendements étaient possibles. Or, Alain Destexhe s'est répandu en déclarations selon lesquelles il allait négocier la réforme. La confiance est rompue", a regretté M. Jeholet. Alain Destexhe a mis ce refus de le recevoir sur le compte d'une "certaine arrogance au MR". Selon lui, quand "un gouvernement n'a pas de majorité, la moindre des choses, serait d'écouter ces parlementaires qui peuvent lui offrir cette majorité", a-t-il commenté sur Bel RTL.

Les députés Destexhe vont s'abstenir

Il tenait une conférence de presse ce mercredi à 11h30. "On refuse que le ministre Jeholet ait refusé la main tendue. Nous ne ferons rien pour faire tomber le gouvernement wallon. Ce n’est pas du tout notre objectif. Et bien entendu, entre la FGTB, le PS et le MR, on choisit le MR. On ne fera aucun cadeau aux socialistes. Nous n’allons pas nous opposer au texte. Les deux parlementaires wallons vont s’abstenir", a-t-il fait savoir





Cette abstention actée, Alain Destexhe insiste pour dire qu’il y a une majorité pour voter ce décret. Reste le problème initial: l’absence de Maxime Prévot fait perdre un précieux siège. Il faudra évidement compter le nombre de députés dans les rangs de l’opposition. Vu le contexte tendu, le PS a par exemple fait revenir dare-dare deux députés en mission en Chine. Du côté d’Ecolo, on annonce aussi la présence de leurs 4 députés. Reste à voir maintenant si les 2 élus PTB seront là.

Vu le contexte, on comprend pourquoi la majorité fait tout pour reporter le vote dans 15 jours.