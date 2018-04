Réinvestissons Charleroi!

" C ette ville, c’est mon histoire. Cette terre est faite de terrils qui brûlent encore , ce qui fait qu’elle irradie quelque chose de particulier. Il y a un truc chargé, très positif, brutal, qui peut soit consumer, soit porter. En tout cas, c’est fort. Cette terre me parle ."

Le paradoxe économique carolo est là: Charleroi est à la fois la ville wallonne où l’on crée et où l’on détruit le plus d’emplois.

Quelles que soient les images noires que le monde extérieur ait utilisées pour dépeindre leur ville, les Carolos qui y ont grandi en ont souvent des représentations plus lumineuses et lui portent une infinie tendresse . Certaines graines plantées durant l’enfance développent de profondes racines dont il est difficile de se défaire…

À l’automne 2016, la fermeture de Caterpillar a résonné comme une profonde injustice, non seulement pour les travailleurs et leur famille, mais aussi pour la ville et pour celles et ceux qui, souvent dans l’ombre, œuvrent à son renouveau. À nouveau, Charleroi était renvoyée à une image d’échec et aux difficultés de la transition industrielle. Sur la seule période 2005-2015, on estime que 10.000 emplois ont été détruits à Charleroi lors de grands licenciements industriels dont Caterpillar n’est que le dernier épisode.