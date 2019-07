Renaud Witmeur (Sogepa): "La production de la Chloé démarrera en Europe avant la Chine"

"6 ans pour améliorer l’enseignement"

Que pensez-vous pouvoir apporter à l’enseignement?

Certainement un enthousiasme, une motivation à 100% et l’envie de travailler en équipe pour contribuer au changement. Je suis profondément persuadé que c’est l’enjeu le plus important du moment. À la Sogepa, on a l’habitude de s’attaquer à des situations qui sont compliquées et où il faut faire des plans de transformation. En ayant travaillé pendant plusieurs années pour relancer des grandes entreprises, il y a une méthode et des enseignements que j’espère pouvoir apporter à WBE.

Quelle est cette méthode? Est-ce une restructuration?

Non, ce n’est pas de la restructuration. Dans une restructuration, il y a un problème de recettes et de dépenses. Dans l’enseignement, le but n’est évidemment pas de licencier des personnes. Ici, le principal problème n’est pas financier. Dans WBE, il y a 150.000 élèves et 25.000 ETP. Cela veut quand même dire que la collectivité finance 25.000 personnes pour scolariser 150.000 élèves. En amenant une nouvelle organisation qui passera par de nouveaux modes de gestion, il faudra viser à mieux utiliser les moyens existants. En mettant une bonne organisation dans la structure centrale, on peut réduire les charges administratives, apporter des supports, réduire des coûts de fonctionnement qui pourront alors être libérés pour apporter plus de moyens pédagogiques dans les écoles. WBE doit réussir à soutenir les directions d’école pour qu’elles-mêmes puissent se consacrer à l’animation pédagogique et à la réussite des élèves.

Combien de temps vous donnez-vous pour mettre en place ces changements?

Si après 6 ans, on arrive à avoir les premiers signaux d’amélioration, je serai très content. On peut avoir trois types d’indicateurs pour évaluer cette amélioration. Tout d’abord, le niveau de performance des élèves. Le premier endroit qui peut tenter de réduire les inégalités, c’est dans les écoles. Au niveau des professeurs, il y a leur condition de travail et de bien-être. Un indicateur important est le taux des enseignants qui quittent nos écoles. Il y a enfin un axe lié aux directions d’écoles. Les directeurs ont en effet un rôle essentiel et ce sont eux qui pourront faire en sorte que le plan soit une réussite.

Certains plaident pour la régionalisation de l’enseignement. Est-ce un élément que la direction de WBE appuiera?

Quand j’ai postulé, j’ai mis une série d’éléments au conditionnel. Si demain, on régionalise l’enseignement, c’est un projet dans lequel je ne m’inscrirai pas! Je crois fondamentalement qu’il faut des liens forts entre la Wallonie et Bruxelles. On est un petit pays, la multiplication des structures augmente les coûts et on doit développer des projets communs qui unissent les francophones. Mais ce lien fort ne doit pas être incantatoire. En rendant l’enseignement plus efficace, on donne de la crédibilité au lien entre la Wallonie et Bruxelles.