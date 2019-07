Renaud Witmeur quitte la Sogepa pour diriger WBE

D’après nos informations, l’actuel président du comité de direction de la Sogepa a réussi brillamment tests de l'assessment et s’est très vite retrouvé dans le dernier carré pour occuper cette toute nouvelle fonction. Le rapport du jury chargé d’évaluer les différentes candidatures et transmis au bureau du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles jeudi dernier est d’ailleurs catégorique dans ses commentaires. "Par rapport aux trois candidats précédemment auditionnés, la présentation et la personnalité de Monsieur Witmeur dénotent vers le haut, le jury estime qu’il y a là un saut qualitatif ", pointe le rapport.

Motivé par l’urgence dans l’enseignement

Un mail interne transmis par Renaud Witmeur à l’ensemble du personnel de la Sogepa en avril pour expliquer sa démarche et que nous avons pu nous procurer permet cependant de comprendre les motivations qui se cachent derrière cette candidature. "Comme vous le savez, malheureusement et malgré l’enthousiasme et l’immense travail d’un nombre impressionnant d’acteurs , notre enseignement se caractérise notamment par un niveau de qualité anormalement bas et par un caractère profondément inégalitaire . En posant ma candidature au poste d’administrateur général de WBE, la motivation est d’être parmi les acteurs qui s’emparent de cette réforme (le Pacte d’excellence, ndlr) pour essayer de changer durablement le présent. Cela repose sur une conviction personnelle profonde."

Et d'ajouter: "En dépit du modèle social qui caractérise la Belgique depuis l’après-guerre, les inégalités ne cessent de se creuser et le caractère inégalitaire de notre enseignement en est malheureusement un des exemples les plus dramatiques. La valeur la plus importante est l’émancipation, la liberté individuelle, la foi dans le fait que tout est possible, que l’on peut espérer et entreprendre si l’on en a l’envie. A mes yeux, c’est l’enseignement public qui est par essence le premier espace organisé par la société pour être le levier le plus puissant permettant d’atteindre ces objectifs fondamentaux. C’est cet enjeu essentiel qui me motive.”