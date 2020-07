Revivre l’occupation des Ardennes à Couvin

Vos cours d’histoire du secondaire vous semblent loin? La visite ludique et pédagogique du Grand Quartier Général du Führer, aussi appelé Ravin-du-loup, permet de raviver votre mémoire et de recoller les morceaux de ce coup de maître que fut l'invasion de la France par l'Allemagne via la Belgique en 1940. C’est sans aucun doute lorsque vous pénétrez à l’intérieur du bunker, construction emblématique du lieu, que des frissons parcourent votre échine. Les éléments de la vie quotidienne d’Hitler, comme la rotonde sur laquelle il s’entraînait à déclamer ses discours, témoignent de ce qui s’est déroulé dans cette clairière de la forêt ardennaise.