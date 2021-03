Rion, Rigo et Vercheval récoltent le fruit de leur Domaine de Mellemont

En 1993 , Pierre Rion, Etienne Rigo et François Vercheval mettaient sur pied l'un des premiers vignobles wallons contemporains . Un acte quasi militant qui allait ouvrir la voie au renouveau de la viticulture dans nos contrées.

Aujourd'hui , leur Domaine de Mellemont, situé à Thorembais-les-Béguines (Brabant wallon), a bien grandi. Et compte quelque 11.000 pieds en cépages traditionnels répartis sur un peu moins de 4 hectares.

Mais les fondateurs ont, eux aussi, bien grandi . Enfin, mûri plutôt. Atteignant un cap: soixante ans. De quoi amener à réfléchir . "Il était temps de considérer pérenniser le vignoble", évoque Pierre Rion, business angel et président de l'association des vignerons wallons.

Une décision a donc été prise: vendre . Mais pas à n'importe qui. À des jeunes, "passionnés et motivés", "animés du même esprit que nous, à savoir de vouloir élaborer un produit local de qualité, abordable et respectueux de l’environnement".

Ces jeunes, ce sont Pierre-Alexandre Péters, Antoine de Thibault, Matthieu Dumont de Chassart et Marc-Edouard Humblet qui, épaulés par l'Invest.BW et CBC, reprennent le flambeau. Et ce, dans le cadre d'une transaction dont le montant n'a pas filtré.