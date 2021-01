Rôle ambigu pour les Aéroports de Paris dans le dossier FedEx

Les syndicats d'abord. Ils ont entamé une action coup de poing avec une grève de 48 heures. Aucun avion n'a donc été déchargé dans la nuit de mardi à mercredi et les syndicats soutiendront d'autres actions le cas échéant. Ces derniers, comme le management de l'aéroport et de FedEx, ont été reçus au gouvernement wallon.

Tout le monde essaye d'en savoir plus alors que le silence reste de mise dans le dossier. L'aéroport d'abord et son CEO Luc Partoune, qui ne veulent pas davantage communiquer "avant de connaître tous les aspects". Une réunion entre les directions de FedEx et l'aéroport est prévue la semaine prochaine.

Crucke demande un débat entre actionnaires

Un conseil d'administration de Liège airport est convoqué vendredi. Le ministre en charge des aéroports Jean-Luc Crucke (MR) réclame de la clarté quant à la position de l'actionnaire parisien. " Il y a clairement une question de confiance à poser entre actionnaires. Comme observateur, j'ai du mal à croire qu'ADP n'était pas au courant de ce qui allait se passer à Paris. On ne peut pas défendre un plan stratégique à Liège qui intégrait FedEx et dire qu'on va faire autre chose ailleurs. Il faut un débat!"

L'incompréhension sur la décision domine aussi parce que le secteur du fret aérien est en plein boom . "La décision de FedEx pourrait donc signifier que la gestion de l’entreprise est moins performante et que des mauvais choix de management se paient désormais. D’autant que Liege Airport, où peuvent avoir lieu des vols de nuit, est, de l’avis général, plus propice aux activités de fret que les aéroports vers lesquels des délocalisations auront lieu ", estiment ainsi de leur côté les métallos.

Un emploi indirect pour un direct

Derrière cette conclusion très théorique, c’est surtout chez ASL et X-Airservices, deux sous-traitants directs de FedEx, que l’impact risque d’être le plus lourd. Prenons le cas d’ASL Airlines Belgium. Elle fournit tous les pilotes pour les avions de FedEx et emploie un peu plus de 400 personnes. Un repositionnement d’une partie de la flotte d’avions de FedEx aura forcément un impact. Idem du côté de X-Airservices, spécialiste dans la maintenance des avions. Il occupe un peu plus de 100 personnes et une diminution de la flotte du groupe FedEX sur le tarmac liégeois va se traduire par une baisse de l’activité de la maintenance.