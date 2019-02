"Rudy Demotte doit avoir un débat avec son partenaire cdH" (Alda Greoli)

Un débat en gouvernement mercredi

La réponse du partenaire humaniste ne s’est pas fait attendre. Alda Greoli, qui est un des maîtres d’œuvre de la réforme APE avec sa double casquette de ministre cdH dans les deux exécutifs, demande une clarification. "Je prends note de son choix et je suppose que Rudy Demotte va venir au gouvernement avec cette question, mais je voudrais être certaine des conséquences de ses déclarations. Cela fait 6 mois que la convention est sur la table de Rudy Demotte et qu’il refuse de la signer. Il faut avancer. Rudy Demotte doit avoir un débat avec son partenaire cdH au sein du gouvernement de la Communauté française."

Sur le fond du dossier, Alda Greoli se montre surprise par les propos et estime que son collègue "n’a pas cherché à avoir tous les éléments". Elle va jusqu’à affirmer que l'emploi est garanti. " Cette réforme assure le passage vers la Communauté française de 100% des emplois APE , plus 45% de l’enveloppe de refinancement de 50 millions. La négociation que nous avons eue permet de pérenniser l’emploi en Communauté française. Je n’aurais jamais accepté cette réforme sans cela. "

Un statut pour les élites sportives?

Si la ministre assume le fait qu’il sera demain impossible de financer une partie du personnel des administrations à travers des points APE, elle reconnaît qu’il reste à trancher la question des élites sportives payées par la Communauté française via le financement APE de la Région. "Ils sont plus ou moins 100 sportifs. Je pense qu’il doit y avoir moyen de trouver une solution y compris le transfert des budgets APE vers un statut d’élite sportive."

Le risque du non deal

Reste la question du blocage et ses conséquences. En cas de no deal entre les deux institutions, Alda Greoli explique qu’une série d’assurances ont été prises au sein du gouvernement wallon. "Comme je ne savais pas si on allait aboutir sur un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, j’ai pris mes précautions au moment de la négociation avec Pierre-Yves Jeholet (ministre de l’Emploi en Région wallonne, NDLR). À côté du décret général sur la réforme, un texte permettra de pérenniser tous les postes APE de la Communauté française là où ils se trouvent. Mais je regrette qu’on utilise ce texte pour ne signer cet accord", fustige-t-elle.