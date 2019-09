Sans décret, le financement des hôpitaux wallons est menacé

À chaque négociation, ses compromis. L’arc-en-ciel wallon n’échappe pas à la règle. Et forcément, avec trois partis politiques autour de la table, les choses sont plus coriaces. Pointons par exemple le délicat sujet du décumul intégral pour les parlementaires wallons . La thématique était portée par les écologistes. Elle avait été acceptée par les socialistes dans la note coquelicot cet été. L’arrivée des libéraux à la table des négociations y a mis un terme. Idem pour le plafond de rémunération des mandataires avec un abaissement de ce plafond de 150 à 100%: le projet est tout simplement abandonné, tout comme une révision de l’indemnité de sortie des parlementaires.

Au chapitre des soins de santé, on peut pointer deux faits majeurs. PS, MR et Ecolo font une croix sur le projet d’assurance autonomie, porté par le cdH sous la précédente législature. Pour rappel, cette cotisation de 36 euros par an et par Wallon de plus de 18 ans devait servir à financer des services dans l’accompagnement et l’aide aux personnes. La piste est aujourd’hui enterrée.