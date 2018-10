Sept citadins wallons sur dix respirent un air malsain

L'air wallon est-il pollué? C'est ce que révèle une étude de Greenpeace qui a sondé l'air respiré par 70 familles dans six villes.

À peine 30,9% des familles wallonnes respirent "un air de bonne qualité ou de qualité acceptable", selon Greenpeace. Pendant un mois, 70 familles habitant au cœur de six villes wallonnes ont mesuré le taux de dioxyde d’azote (NO2). Pour plus de 8% des ménages, les seuils officiels ont été dépassés et 60,3% des habitants des cœurs urbains respirent un air qualifié par Greenpeace de médiocre ou de mauvaise qualité. 8,8% baignent dans un air dont les seuils dépassent la limite légale.

Les 74 dispositifs chargés de récolter la pollution atmosphérique, et plus particulièrement le NO2, ont tous été placés à la fenêtre d’habitations situées à Tournai, Mons, Charleroi, La Louvière, Namur et Liège, que ce soit dans le centre-ville ou à proximité d’axes fréquentés. Des lieux où aucune station de mesure officielle n’a été installée.

Les dépassements de la limite légale ont été enregistrés à Liège où les concentrations de NO2 sont les plus élevées, ainsi qu’à Namur et Charleroi. La plus haute concentration a été constatée rue Patenier à Namur (58,60 microgrammes par mètre cube d’air, µg/m³).