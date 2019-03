Simon Bullman: "Évacuons une possible guerre des bassins à travers les invests régionaux"

Noshaq ne veut pas fusionner les invests

À Liège, Gaëtan Servais, le directeur de Noshaq (ex-Meusinvest), ne comprend pas tout cet émoi carolo. "La Sowalfin (la coupole publique wallonne qui chapeaute les neuf invests, NDLR) a été informée de notre intervention. On n’a pas cherché à cacher quoi que ce soit. La symbolique n’est pas qu’un dossier part de Gosselies vers Liège mais qu’une société française investisse et s’installe en Wallonie. On parle ici de complémentarité entre Liège et Charleroi. Graftys cherchait un endroit pour produire et s’est intéressée à l’écosystème liégeois que nous avons développé et en particulier à notre incubateur de salle blanche. C’est un facteur d’attractivité. La Wallonie a une très belle carte à jouer dans la biotechnologie. L’écosystème est reconnu internationalement".

Mais à côté de cette polémique, Gaëtan Servais espère surtout que ce dossier ne va pas relancer les projets de fusions des invests étudiés au cabinet du ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet il y a quelques mois. "Sur base d’un émoi non fondé, il ne faudrait pas en tirer de mauvaises conclusions. C’est plus facile d’améliorer la communication entre les invests que de supprimer des invests. On perdrait beaucoup en valeur ajoutée à fusionner les invests. Ce sont les invests locaux qui créent les écosystèmes et s’occupent de les financer."