Soutien wallon dans la production du vaccin contre le Covid

Le gouvernement wallon a dégagé un budget de 20 millions pour aider le secteur pharma dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Coup de pouce en vue dans la production de produits liés au Covid-19 en Wallonie. Lors de sa dernière séance de l’année 2020, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a décidé de dégager 20 millions afin de financer des primes à l’investissement pour les entreprises actives dans la fabrication de produits liés à la lutte contre le Covid.

Derrière cette mesure, l’exécutif Di Rupo entend très clairement venir en soutien financier à tout un secteur pharmaceutique et biotechnologique qui s’est retrouvé en première ligne dans le cadre de la campagne de vaccination. Sans les nommer, le gouvernement vise des acteurs du secteur comme GSK, Eurogentec ou Novasep, actifs dans la chaîne de fabrication de produits comme "les médicaments, les vaccins et les traitements médicaux pertinents, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières ainsi que les outils de diagnostic".

"Il s’agit de prendre en compte l’important travail accompli par nos entreprises pendant la crise, de les aider à le poursuivre, de pérenniser voire d’amplifier l’activité." Willy Borsus (MR) Ministre de l'Economie

Pour le ministre de l’Économie, le libéral Willy Borsus, "il s’agit de prendre en compte l’important travail accompli par nos entreprises pendant la crise, de les aider à le poursuivre, de pérenniser voire d’amplifier l’activité. Pour rappel, le biopharma est le secteur n°1 en Wallonie en termes de valeur ajoutée, il occupe plus de 16.000 emplois directs, dont près de 4.000 dans des PME, et 35.000 emplois indirects, et il constitue 27% de nos exportations wallonnes."

Jusqu'à 1,5 million par entreprise

Concrètement, le gouvernement s’engage à verser une aide à l’investissement pouvant aller jusqu’à 1,5 million d’euros par entreprise pour tout dossier déposé au plus tard le 30 avril 2021. "Il est important de pouvoir aider financièrement au plus vite les entreprises capables de fabriquer de tels produits afin de leur donner les moyens de réagir très rapidement", justifie dans son arrêté le ministre de l’Économie, pour qui il s'agit "de trouver au plus vite des solutions qui permettent de répondre à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 via, notamment, la fabrication des produits nécessaires pour faire face à la flambée de l'épidémie".

