Stéphane Hazée: "Les balises du cdH, ce sont de beaux mots"

Au-delà du revirement complet que lui inspire le changement de position du cdH sur le Ceta et la manière dont les humanistes abordent la négociation des traités commerciaux, le député wallon estime que la résolution déposée par le MR et le cdH et qui doit être adoptée par les députés ce mercredi, prive le parlement wallon d’une arme stratégique.

On abandonne le levier que constitue la délégation de signature que la Région peut donner ou non au fédéral lors de la signature d’un traité international. Ici, la résolution du MR et du cdH enlève cette arme. Le parlement ne pourra plus dire au gouvernement de ne pas déléguer sa signature. En d’autres mots, le parlement ne pourra plus peser sur le cours des choses. Prenons le cas du Mercosur qui se discute pour le moment. Les balises du cdH, ce sont de beaux mots mais on ne joint pas à ces mots une réelle force dans la bataille. Or, le Mercosur pose des problèmes pour notre secteur de l’agriculture.