Stéphane Moreau dit avoir été jugé "comme un socialiste et non comme un CEO"

Stéphane Moreau, bientôt ex-CEO de Nethys, estime qu'il a été jugé comme "militant socialiste", et pas comme "dirigeant économique".

"Si je n'avais pas été bourgmestre d'Ans, on aurait dit que j'avais une rémunération comme les autres CEO d'entreprises de ce type", affirme M. Moreau. "On m'a trouvé beaucoup de défauts, mais on ne m'a jamais reproché mes qualités de manager."