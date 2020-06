Tension sur les chiffres entre la Sofico et le ministre Henry

Accusée par le ministre Henry de manquer de rigueur dans sa gestion financière, la Sofico ouvre ses livres et parle d'un "bilan solide". Le ministre continue pourtant à penser qu'il y a un problème et parle maintenant d'un trou de 180 millions dans le budget du plan infrastructure.

Interpellée en mars par son ministre de tutelle Philippe Henry (Ecolo) qui l’accusait d’avoir créé le chaos dans ses finances avec des dépenses à hauteur de 140 millions d’euros au-delà des budgets disponibles entre 2018 et 2019, la Sofico fait aujourd’hui le point sur sa situation financière. Elle entend surtout démontrer, par ses résultats financiers 2019, que la gestion de ses finances est tout sauf chaotique! Son directeur financier, Michaël Almer ne manque d’ailleurs pas de dire en guise de préliminaire "que toutes les données liées aux comptes 2019 ont été vérifiées par un réviseur et la Cour des comptes"!

Une situation sous contrôle

Que disent les chiffres? Le bras armé de la Région wallonne dans la gestion et l’entretien du réseau autoroutier et d’infrastructures sur la voie d’eau en Wallonie souligne avoir clôturé "un bilan solide" pour son exercice 2019. "Avec un compte de résultats se soldant par un bénéfice net de 17,5 millions d’euros, ainsi que des investissements s’élevant à plus de 250 millions au titre de l’exercice 2019, la Sofico confirme sa rentabilité et la croissance de ses activités."

"Ces indicateurs, tant en termes de dépenses d’exploitation que de dépenses d’investissements, démontrent que la société a été au cours de l’exercice 2019 un important pourvoyeur d’activités notamment, dans le secteur de la construction, tout en respectant les équilibres globaux de sa situation financière." Michaël Almer Directeur financier de la Sofico

Ses principaux investissements ont concerné "la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville, de Lanaye et d’Ivoz-Ramet et la poursuite de nombreux chantiers sur le réseau routier structurant comme la réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 entre Obourg-Jemappes en direction de la France et le chantier de réhabilitation et de mise à 4 voies de l’autoroute E40/A3 entre Alleur et Loncin."

Au niveau des recettes, les 254,8 millions perçus grâce à la redevance kilométrique prélevée sur les camions empruntant une partie du réseau structurant wallon ont permis à la Sofico "d’afficher un compte de résultat bénéficiaire pour le troisième exercice consécutif". Ces recettes ont aussi permis à la Sofico d’investir 150 millions dans de nouveaux projets.

Bref, pour Michaël Almer, tout est sous contrôle. "Ces indicateurs, tant en termes de dépenses d’exploitation que de dépenses d’investissements, démontrent que la société a été au cours de l’exercice 2019 un important pourvoyeur d’activités notamment, dans le secteur de la construction, tout en respectant les équilibres globaux de sa situation financière. Les investissements encourus durant l’exercice 2019 ont également permis d’améliorer la qualité des services rendus aux divers usagers."

On s’étonnerait presque des propos "cataclysmiques" du ministre Henry début mars en pointant "un vrai problème dans la gestion budgétaire de la Sofico" avec "des engagements par le gouvernement précédent au-delà de l’argent disponible".

Henry en rajoute une couche

Sans vouloir polémiquer sur les reproches du ministre, Michaël Almer parle d'une société financièrement solide . "Nous sommes une société avec 2,4 milliards d’actifs. Nous avons ralenti certains nouveaux investissements parce qu’il fallait absorber l’encours des commandes antérieures. Mais la situation financière est sous contrôle."

"La Sofico a dépensé de l’argent du plan d’infrastructure pour d’autres chantiers de raclage/pose. Le montant de cette dépense non budgétée se monte même à 180 millions et non 140 millions. Il manquait donc 180 millions et cela a obligé le gouvernement à allonger d’un an la durée du plan d’infrastructure." Cabinet du Ministre Henry