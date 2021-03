Thierry Bodson (FGTB) - Pierre-Frédéric Nyst (UCM): le dialogue avant la grève

Les négociations salariales ne bougeront probablement pas d'ici la grève du 29 mars. Après cette date, tout reste possible, assurent les présidents de la FGTB, Thierry Bodson, et de l'UCM, Pierre-Frédéric Nyst.

On l'avoue, on n'y croyait pas trop en ce début de semaine: réunir à une même table un dirigeant syndical et un représentant des employeurs paraissait tout sauf simple. Avec des négociations salariales au point mort et un gouvernement appelé à jouer les pompiers de service, on estimait nos chances de succès proches de zéro. Et pourtant nous y sommes: Thierry Bodson de la FGTB et Pierre-Frédéric Nyst de l'UCM sont virtuellement (Covid oblige) face à nous ce vendredi et prêts à débattre.

Les deux hommes s'apprécient, ce qui ne les empêche pas de poser des regards très différents sur l'échec des négociations. On a d'emblée joué franc-jeu: ce qu'on veut, c'est dépasser les slogans et les postures pour mieux comprendre le blocage et peut-être, soyons ambitieux, entrevoir des portes de sortie de crise. Loin de nous l'idée de vouloir jouer les médiateurs, mais sait-on jamais... Si on peut faire avancer les choses, on prend!

Pour chauffer un peu nos interlocuteurs, partons bille en tête, avec une question simple: renouer les fils du dialogue, mission impossible pour le gouvernement? Bonne nouvelle, les deux hommes restent d'avis qu'un accord interprofessionnel (AIP 2021-2022) peut encore être conclu. S'ils ne pipent mot de la méthodologie qui leur a été soumise par l'exécutif pour sortir de l'écueil, ils acceptent de revenir sur quelques éléments du blocage actuel.

1. Marge impérative ou indicative

Rendre la marge salariale de 0,4% indicative, c'est la demande centrale des syndicats. "On ne peut pas traiter les améliorations salariales chez Pfizer et les coiffeurs de la même façon pour les deux prochaines années", martèle Thierry Bodson. On comprend le raisonnement, mais on fait remarquer au président de la FGTB que le banc patronal évalue en réalité les augmentations à 3,2%, compte tenu de l'indexation automatique. "Pour une entreprise de 40 personnes, cette indexation, que je ne remets pas en cause, représente au 1er janvier un mi-temps supplémentaire", illustre Pierre-Frédéric Nyst, rappelant au passage que de nombreux employeurs traversent une mauvaise passe. "Il y a des entreprises qui sont à des années-lumière de parler d'augmentations, car elles se demandent chaque jour s'il ne faudra pas licencier."

"Il faut arrêter de nous faire passer pour des inconscients", rétorque Bodson, assurant que son syndicat n'ira jamais "négocier dans une entreprise ou un secteur pour le mettre en faillite". Pour lui, les affirmations qui veulent que seuls 6% des entreprises se portent bien actuellement sont erronées. Il en veut pour preuve le fait que sur "les 4,2 millions de travailleurs concernés par l'AIP, moins de 200.000 connaissent une journée de chômage temporaire chaque mois". Dès lors, il n'en démord pas: la marge doit être non contraignante afin de permettre des augmentations supérieures à 0,4% là où c'est possible.

Mais au fond, pourquoi une marge exceptionnellement indicative serait problématique, demande-t-on au président de l'UCM. "C'est tout simplement illégal. La loi de 96 (telle que révisée en 2017, NDLR) prévoit une norme impérative", nous répond-il. "On se trompe de cénacle ici, ce n'est pas au Groupe des Dix (G10) de changer les règles. Il y a un Parlement et un gouvernement qui peuvent, s'ils le souhaitent, la revoir, mais soyons clairs: nous ne le demandons pas."

Bien que quelques initiatives parlementaires aient été lancées à cette fin, elles n'ont, reconnaissons-le, aucune chance d'aboutir. Quant à l'exécutif De Croo, il a précisé dans son accord de coalition qu'il ne toucherait pas à la loi en question. "Je le sais, mais je sais aussi qu'il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis", sourit Thierry Bodson.

2. Rémunérations alternatives

Depuis l'ouverture des négociations, le banc patronal a refusé d'envisager une marge autre qu'impérative en se référant à la loi. Pour autant, il n'est pas resté sourd aux demandes syndicales. "Nous avons proposé un instrument pragmatique et immédiat, proche d'une CCT 90 (un bonus collectif non récurrent, NDLR), qui aurait pu permettre de compléter la norme salariale dans les entreprises qui ont bien traversé la crise", explique Pierre-Frédéric Nyst. Cette piste, tout comme celle consistant à travailler avec des chèques-repas, n'a toutefois pas été jugée satisfaisante par les syndicats.

Qu'en dit Thierry Bodson? La solution d'une CCT 90 aménagée n'est pas envisageable actuellement, car elle ne dispose pas d'une assise juridique suffisante, mais aussi parce que nous ne connaissons pas l'impact qu'elle aurait sur la négociation de l'AIP 2023-2024. "Nos gens y tiennent, ils refusent qu'on aille négocier quelque chose qui risque d'être remangé dans deux ans", nous dit-il.

Autre écueil pour les organisations syndicales, ces rémunérations alternatives ne consolident pas la Sécu. "Ne soyons pas trop dogmatiques", répond Nyst. "Aujourd'hui, je pense qu'on doit absolument parvenir à un accord même si cela implique un coup dans l'aile pour la sécurité sociale."

3. Salaire minimum

Bien que les solutions mises sur la table n'aient jusqu'à présent pas permis de relancer la machine, le président de la FGTB pense que d'autres voies peuvent encore être explorées. Et il lâche même un ballon d'essai: créer un fonds de solidarité qui permettrait d'augmenter progressivement les salaires minimums. "Si le banc patronal accepte de discuter de cela et d'envisager une cotisation de 0,2% à mettre dans ce fonds, cela pourrait être un élément déclencheur d'une spirale positive", estime-t-il.

Pierre-Frédéric Nyst, qui en profite pour rappeler que le débat sur le salaire minimum était déjà au menu de l'AIP précédent, ne ferme aucune porte. Il note cependant qu'une éventuelle compensation du gouvernement devrait être examinée dans ce dossier. "On pourrait rechercher un accord sur cela en tripartite. On dit parfois qu'au Groupe des Dix, c'est l'open bar et qu'ensuite on envoie la note au gouvernement. C'est vrai et c'est parfois gênant, mais soit l'exécutif donne un cadre budgétaire, soit il se met à table avec nous et on discute", s'amuse-t-il.

4. Enveloppe bien-être

Pour enclencher une spirale positive et peut-être relancer une véritable négociation, il y a un autre dossier sur lequel le G10 pourrait rapidement se pencher: la répartition de l'enveloppe bien-être, dont les moyens servent à financer l'augmentation des allocations et des pensions.

En vertu de la loi, les partenaires sociaux auraient dû fournir un avis au gouvernement sur cette répartition pour le 15 septembre. Or six mois plus tard, il n'en est rien. "Chaque jour qui passe augmente la tension, car on ne parvient plus à retirer de la tête de nos troupes que le banc patronal bloque exclusivement pour garder une cartouche dans le cadre de la négociation de l'AIP", s'agace Thierry Bodson.

Une analyse que réfute le président de l'UCM: "Je ne dis pas que les deux dossiers sont mariés ou couplés, mais j'oserais dire qu'ils sont un peu cohabitants." Pour autant, poursuit-il, la finalisation de l'enveloppe bien-être ne devrait pas être insurmontable. "Ce n'est pas l'histoire de cinq minutes de courage, mais pas non plus celle de trois mois de discussions..."

5. Grève

Des avancées, il ne faut cependant pas en attendre dans les prochains jours. En dégainant la carte de la grève nationale le 29 mars, les syndicats ont en effet créé un climat nettement moins propice au dialogue. "Je ne dis pas que cette grève est une honte, comme certains le font, mais c'est indéniablement un mauvais message", estime Nyst. "Maintenant, il faut que la pression retombe des deux côtés. Si on reprend les discussions avant le 29 mars, c'est idéal, si on le fait après, c'est acceptable." Résolument optimiste, le président de l'UCM insiste: "Il faudra être créatif pour trouver des solutions. Nous voulons que cette négociation continue, oublions ce qu'il s'est passé et avançons, car nous avons une responsabilité vis-à-vis du pays, des travailleurs et des employeurs. Comme le diraient les jeunes, il y a encore du taf."